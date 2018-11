Eutin : Mehr Geld für Festspiele und Gedenkstätte

Kulturstiftungen des Kreises Ostholstein fördern die Kultur wieder stärker. Kuratorium tagte in der Landesbibliothek Eutin.

von Juliane Kahlke

01. November 2018, 21:00 Uhr

Mehr Mittel für die Kultur im Kreis Ostholstein: Das Kuratorium der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung im Kreis will Veranstaltungen 2019 mit insgesamt 30 000 Euro statt der bisher 24 000 Euro fördern. Die Neuen Eutiner Festspiele (NEF) erhalten 2019 zusätzlich 10 000 Euro. Die Gedenkstätte Ahrensbök bekommt 400 Euro mehr und hat Aussicht auf weitere Stiftungsmittel.

Nach einer guten Saison mit 33000 Besuchern wollen die NEF den eingeschlagenen Weg der Modernisierung weitergehen, wie ihr Geschäftsführer Falk Herzog sagte. Mit Hilfe von Unternehmensberatern werde die gemeinnützige Gesellschaft neu ausgerichtet. Die NEF wollen unter anderem eine Mindestbesucherzahl 2019 erreichen und mit einem Kinder- und Jugendprogramm die Schulen ansprechen. Deshalb beantragten sie 40 000 statt der bisher 25 000 Euro.

Darauf wollte sich die CDU-Fraktion des Kreistags noch nicht einlassen. „Die Festspiele sind ein Meilenstein für die Region, sie vollziehen einen Kulturwandel und wenden sich den Kindern und Jugendlichen zu“, hatte Sebastian Schmidt Verständnis. „Dennoch möchten wir erst den Jahresabschluss 2018 sehen.“ Er schlug vor, es bei den 25 000 Euro zu belassen und einmalig 10 000 Euro für das Kinder- und Jugendprojekt zu geben. Dem schloss sich Wolfgang Horst Kummerfeldt (Grüne) an. Margret Möller von der FDP-Fraktion war entsetzt und wies auf den früher üblichen Zuschuss von 30 000 Euro hin. Auf den Betrag solle man wieder aufstocken, empfahl sie und stützte die einmalige Zahlung von 10 000 Euro für das Kinder- und Jugendprojekt. Bärbel Seehusen (SPD) und Stephan Hedicke (Freie Wähler) sahen es ebenso. Am Ende setzten sich CDU und Grüne mit sechs von elf Stimmen durch. Geschäftsführer Falk Herzog freuten die zusätzlichen Mittel und die erhöhte Förderbereitschaft. Der Kartenverkauf hatte an dem Tag mit den ersten 4000 Karten für 2019 begonnen.

Die Gedenkstätte Ahrensbök will ihren Stellenwert als außerschulischen Lernort ausbauen, braucht dafür aber einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Da die Kulturstiftungen des Kreises nur ehrenamtliche Arbeit fördern, stellte Petra Kerner vom Stiftungsrat mit der Sparkassenstiftung einen möglichen Geldgeber in Aussicht. Bleibe nach rechtlicher Prüfung kein Hindernis, wird es 5000 Euro Anschubhilfe geben. Der jährliche Beitrag des Kreises beträgt künftig 1000 Euro. Dr. Ingaburgh Klatt vom Trägerverein freute das Engagement. So wachse der Bekanntheitsgrad.

Die Kulturstiftungen Ostholstein planen 2019 mit einem Haushaltsvolumen von 2,7 Millionen Euro. Davon sind 1,2 Millionen vom Kreis.