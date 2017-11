Mehr freie Stellen als Auszubildende in spe

von Alexander Steenbeck

erstellt am 07.Nov.2017 | 16:13 Uhr

Mit 3598 gemelde-

ten Berufsausbildungsstellen bleibt das Angebot in Lübeck und Ostholstein weiterhin auf einem hohen Niveau. Das teilte die Arbeitsagentur Lübeck mit und berichtete, dass im sogenannten Berufsberatungsjahr, das von Oktober 2016 bis September 2017 dauerte, 172 oder 4,6 Prozent weniger Stellen als im Vorjahreszeitraum zur Besetzung angeboten wurden.

Der Rückgang betrifft insbesondere außerbetriebliche Angebote in Bildungseinrichtungen. Das Angebot betrieblicher Ausbildungsstellen blieb so hoch wie im Vorjahr. Es haben sich wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung interessiert. 2976 Bewerber haben die Berufsberatung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz eingeschaltet, 327 oder 12,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit standen rein rechnerisch jedem Jugendlichen 1,21 Ausbildungsstellen (Vorjahr 1,42) zur Verfügung. In Schleswig Holstein waren es 0,94.

Nach einem starken Anstieg des Ausbildungsangebotes vor zwei Jahren, ging die Zahl der zur Besetzung angebotenen Ausbildungsstellen im Kreis Ostholstein auf 1477 zurück. Das waren 192 oder 11,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang betrifft insbesondere außerbetriebliche Angebote in Bildungseinrichtungen. Das Angebot betrieblicher Ausbildungsstellen blieb auf dem hohen Niveau der Vorjahre.

Bereits seit elf Jahren ist im Bezirk der Arbeitsagentur Lübeck das Angebot an Ausbildungsstellen höher als die Zahl der bei der Berufsberatung gemeldeten Jugendlichen. „Der Ausbildungsmarkt bleibt aus Sicht der Jugendlichen ein Bewerbermarkt mit einem vielfältigen Ausbildungsangebot und guten Chancen“, sagt Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lübeck. Dennoch sei der weiterführende Schulbesuch nach wie vor im Fokus von vielen Jugendlichen. Dabei könne man auch mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung einen höheren allgemeinbildenden Abschluss erreichen, so Dusch. Rund ein Drittel aller Ausbildungsstellen wurden für Berufe in den Bereichen kaufmännische Dienstleistungen, Handel/Verkauf, Vertrieb sowie Tourismus/Hotel- und Gastgewerbe (1115) angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt war in Berufen der Produktion und Fertigung (815). In den Berufskategorien Gesundheit/Soziales wurden 330 und in Bauberufen 304 Ausbildungsplätze bereitgestellt.

Auch bei den Bewerbern zeigte sich eine Präferenz für Dienstleistungsberufe (779) sowie Fertigungsberufe (620). Für das Berufsfeld Gesundheit/Soziales interessierten sich 351 und für Bauberufe 215 Bewerber.

Trotz der guten Gesamtsituation findet nicht jeder seine Wunschausbildung oder den Wunsch-Azubi. „Es wird zunehmend schwieriger, die angebotenen Stellen zu besetzen“, sagt Dusch. Das liegt einerseits an den gestiegenen Anforderungen der Berufsbilder, aber auch an den Vorstellungen der Jugendlichen und Betriebe.



Einen Termin zur Berufs- und Studienberatung sollten Jugendliche schnellstmöglich unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/4555500 oder unter www.arbeitsagentur.de/ meine-eservices vereinbaren.