Mehr Frauen in die Feuerwehren

Jahrestagung der Bosauer Gemeindefeuerwehr in der Fritz-Latendorf-Sporthalle / Einsatzbereitschaft tagsüber soll besser werden

19. März 2018, 10:38 Uhr

Sichtlich erleichtert stellte Gemeindewehrführer Andreas Riemke die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Von 209 Aktiven waren Freitagabend 110 zur Jahresversammlung in die Fritz-Latendorf-Halle gekommen und damit die Mindestzahl erreicht. In seinem Rechenschaftsbericht hob Riemke hervor, dass in den acht Ortswehren der Gemeinde immerhin 23 Frauen seien, was einem Anteil von knapp elf Prozent entspreche. Auf Sicht strebe er allerdings die Erhöhung des Frauenanteils auf 20 Prozent an, um die Einsatzbereitschaft vor allem tagsüber zu verbessern.

Die Ertüchtigung ihrer Ausrüstung erfuhren die Wehren Hutzfeld-Brackrade und Hassendorf. Die Hutzfelder bekamen 2017 ein neues Einsatzleitfahrzeug, das alte Hassendorfer Löschfahrzeug wurde gegen ein modernes ausgetauscht. Insgesamt 78 Mal seien die Bosauer Wehren 2017 zu Einsätzen ausgerückt, 21 mal mehr als 2016. Wesentlichen Anteil an dieser Steigerung hatten die Sturmtiefs „Xavier“ und „Herwart“.

Kritisch beurteilte Riemke während der Stürme die Kommunikation mit der Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe. Sie sei über Stunden nicht erreichbar gewesen, was die Einsatzbewältigung erheblich erschwert habe. „Hier muss zukünftig dringend Abhilfe geschaffen werden,“ so Riemke.

Dazu ergänzte der Eutiner Gemeindewehrführer Heino Kreutzfeldt in einem Grußwort, es könne nicht sein, dass das Land mangelhafte digitale Technik beschaffe und die Feuerwehrleute diese Defizite mit Kreativität und Improvisationsgeschick ausgleichen sollten. Die Einsatzkräfte seien ausschließlich für die korrekte Handhabung und Bedienung der Geräte verantwortlich.

Andreas Riemke lobte eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Bosau, forderte aber auch die Bereitschaft der politisch Verantwortlichen, die Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplanes ernst zu nehmen.

Jugendwart Alexander Daum berichtete von einer guten Entwicklung der Jugendwehr in der Gemeinde. Insgesamt engagierten sich dort 31 Jugendliche, darunter acht Mädchen. Besonders stolz sei er darauf, dass die Bosauer Jugendwehr nach Neustadt die zweitgrößte im Kreis und eine wichtige Säule für die Nachwuchsgewinnung der Ortswehren sei.

Andreas Riemke verabschiedete den langjährigen Schriftführer Dr. Bernd Krützfeldt mit Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst. Er war 39 Jahre Schriftführer der Ortswehr Thürk und fünf Jahre in gleicher Funktion für die Gemeindewehr. Zu seinem Nachfolger wurde mit großer Mehrheit Thomas Monski,

der ebenfalls zur Feuerwehr Thürk gehört, gewählt.

Zum Stellvertreter des Jugendwartes wählte die Versammlung Fabian Ingenillen von der Wehr Braak-Klenzau. Der ehemalige Wehrführer von Bichel-Wöbs-Löja, Karl-Heinz Ziech, wurde für 40 Jahre und Tim Raese (Majenfelde-Quisdorf) für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Wehr geehrt. Dem stellvertretenden Gemeindewehrführer Michael Ziemann wurde aufgrund seiner Verdienste um das Feuerwehrwesen und seiner Tätigkeit als Ausbilder an der Feuerwehrschule in Lensahn das Feuerwehrehrenkreuz des Landes in Gold verliehen.