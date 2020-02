Eutin : Mehr Bedeutung für den Malerpoeten

Großes Interesse bei der Auftakt-Veranstaltung der Eutiner Tischbein-Gesellschaft im früheren Wohnhaus von Tischbein.

16. Februar 2020, 12:58 Uhr

Eutin | Reisegruppen von Kreuzfahrtschiffen kommen extra aus Kiel nach Eutin wegen Tischbein und seinem berühmten Gemälde „Goethe in der Campagna“. Das Leben und Wirken des Malerpoeten Johann Heinrich Wilhelm Tischbein soll vor Ort eine neue Wertigkeit erfahren. Das Interesse daran scheint groß. Bei der Auftaktveranstaltung der Eutiner Tischbein-Gesellschaft im früheren Wohnhaus des Malers, dem heutigen Bürgertreff in der Stolbergstraße 8, wurden die Stühle knapp. Das beantwortete auch gleich die Frage von Brigitta Herrmann, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schoss Eutin, wo für diese neue Interessengruppe noch die Leute herkommen sollten, neben den kraftvollen Freundeskreisen für das Schloss und die Landesbibliothek. „Sie haben diesen Schritt gewagt, mit Erfolg“, bewunderte die Schlossherrin den Mut der Tischbein-Freunde. Brigitta Herrmann versprach eine gute Zusamenarbeit: „Tischbein hat 20 Jahre lang in Eutin gelebt, da gibt es noch viel bekannt zu machen.“ Eutin habe so viel an Kultur zu bieten. Die Stadt sollte stolz darauf sein und in ihrer Außenvermarktung stärker darauf eingehen. Tischbein werde dabei sicher eine wichtige Rolle spielen, erklärte Herrmann.

„Da muss erst jemand aus der Fremde kommen, um uns auf Tischbein aufmerksam zu machen“, spielte Bürgervorsteher Dieter Holst (CDU) auf die vor einigen Jahren zugezogene erste Vorsitzende der Tischbein-Gesellschaft, Professor Dr. Ilse Heberlein, an. Holst war begeistert, wie viele Interessierte sich im Bürgertreff eingefunden hatten. Er plädierte für eine konkurrenzlose Zusammenarbeit der Kulturträger. Um Tischbein stärker ins Interesse der Öffentlichkeit zu rücken sollten vorhandene Netzwerke genutzt werden.

Tischbein lebte von 1808 bis 1829 in Eutin

Dr. Ilse Heberlein berichtete von ihren Anfängen in Eutin. Verwundert habe sie 2011 feststellen müssen, dass der berühmte Tischbein weder im Flyer der Stadt Erwähnung fand, noch als Portrait im Tourismusbüro, wo Voss und Weber in Abbildungen zu finden seien. Von 1808 bis 1829 habe Tischbein in Eutin gelebt. Ob in der Stolbergstraße Nummer 8 oder in 10 müsse erforscht werden. Ebenso, was es mit den in Privatwohnungen befindlichen zwei Wandgemälden auf sich habe, die offiziell nicht zu besichtigen seien. „Sie zu dokumentieren und zu erhalten wäre wichtig“, erklärte die Vorsitzende. Zudem hoffe die Tischbein-Gesellschaft, dass ihr Wort Gewicht habe, wenn es um die ungewisse Zukunft des Tischbein-Gartenhauses gehe, dem der Verfall drohe. Es müsse als öffentlicher Anziehungspunkt mit dem Garten erhalten werden.

Es gibt über Tischbein in Eutin noch viel zu erforschen

Eine Zusammenarbeit mit dem Schloss, dem Ostholstein-Museum und der Eutiner Landesbibliothek würden angestrebt. Die zweite Vorsitzende der Tischbein-Gesellschaft, Hildegard Gewert, berichtete von den produktiven Phasen, die Tischbein in Eutin durchlebte. In diesem Bereich gebe es noch viel zu erforschen. Dr. Ilse Heberlein gab weiter bekannt: „Über die Tischbein-Öfen wird Dr. Schieke am 2. September einen Vortrag halten. Der Geburtstag Tischbeins am 15. Februar soll zu einer regelmäßigen Veranstaltung werden. Wir werden Arbeitsgruppen bilden und Workshops anbieten.“ Interessierte können Kontakt aufnehmen unter Telefon. 0152/31991108 oder per Mail an mail@tischbein-gesellschaft-eutin.de. Noch bis zum 1. März sind im Gartenhaus übrigens Poster, Persiflagen und Kopien des berühmten Tischbein-Gemäldes zu besichtigen. Das Original hängt heute in Frankfurt.