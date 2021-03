Telefonseelsorge der Nordkirche : Mehr Anrufe in Zeiten von Corona

Besuch bei der Einrichtung, in der 87 ehrenamtliche Kräfte Menschen in Not beraten.

Ich übernehme regelmäßig die Frühschicht“, sagt Frank Gottschalk. Der Pastor leitet seit dem 1. September als Nachfolger von Pastorin Marion Böhrk-Martin die Telefonseelsorge in Lübeck. Seine Gesprächspartner am Morgen seien oft Menschen mit Schlafstörungen, aber die Anruferinnen und Anrufer decken das ganze Spektrum des Lebens ab. Corona hat dafür ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.