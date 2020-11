Grebin : Mehr als 60 Pflanzenarten auf den Grebiner Blühstreufen

Die beiden ersten Blühstreifen waren ein Erfolg für die Artenvielfalt, und es gab Unterschiede zwischen Badestelle und Fläche an der Hauptstraße.

von Achim Krauskopf

18. November 2020, 11:19 Uhr

Grebin | Die Vorbereitungen waren etwas langwierig, denn eigentlich hätten die Blühstreifen schon im vergangenen Herbst eingesät werden sollen. Doch auch die Einsaat im Frühjahr durch die Gemeinde Grebin wurde zum Erfolg: Über 60 verschiedene Pflanzenarten sind in den drei Blühstreifen gefunden worden. Bei Pflegearbeiten Mitte November gab es einige Überraschungen.

„Unsere Absicht war es, als Gemeinde einen Beitrag zur Artenvielfalt zu leisten“, sagt Gemeindevertreterin Cornelia Rieper. „Wir wissen alle, dass es höchste Zeit zum Handeln ist, und da ist nicht nur ein Umdenken in der Landwirtschaft erforderlich, sondern auch Gemeinden und Gartenbesitzer sind gefordert“.

Mit zwei Blühstreifen an der Badestelle am Schluensee und einem weiteren an der Hauptstraße sei ein guter Anfang gelungen. Jetzt wurde Inventur gemacht.

Die beiden Grebiner Christina Mohwinkel und Christoph Schwager kennen sich botanisch gut aus und haben die Flächen untersucht – mit einem erfreulichen und interessanten Ergebnis: In den beiden Blühstreifen am Schluensee sind deutlich mehr Blühpflanzen aufgelaufen als in der Regio-Saatmischung enthalten waren, an der Hauptstraße dagegen weniger.

Die Erklärung liege auf der Hand, sagen die beiden Grebiner Pflanzenexperten, denn während die Flächen am See seit Jahren als Wiesen genutzt worden seien, sei auf der anderen Fläche noch bis kurz vor der Saat Landwirtschaft betrieben worden. Dort haben durch langfristige Düngung typische Nährstoffanzeiger wie Melde und Beifuß die anderen Blühpflanzen überwuchert und deren Entwicklung behindert.

Um eine weitere Aussamung zu verhindern, haben mehrere Grebiner am vergangenen Wochenende auf einem Teil der Fläche Pflanzen ausgezogen und gemäht, damit die Entwicklung genauer beobachtet werden kann. Begleitet wurden sie dabei von Spatzen, Goldammern, Stieglitzen, Dompfaffen und Grünfinken, die an den Samenständen der verblühten Pflanzen naschten, sowie einem singenden Rotkehlchen auf Spinnenjagd. Neben den vielen Insekten, Libellen und Schmetterlingen im Sommer sei dies ein weiterer Beweis für den Erfolg des Projektes, freut sich Cornelia Rieper.