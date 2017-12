Mehr als 100 Geschenke von Eutinern für Kinder

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 21.Dez.2017 | 00:10 Uhr

Kim (5) wünscht sich etwas von Paw-Patrol, Lana (8) möchte Stricknadeln und Wolle und Alexa (10) hätte gern ein Mandala-Malbuch und Stifte – es sind nur drei von rund 100 Wünschen, die Kinder aus bedürftigen Eutiner Familien an den Wunschbaum des Kinderschutzbundes hängten.

Knapp drei Wochen später bestaunten gestern die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes den im Schuhladen Aldrup dekorierten Geschenkeberg. „Wir sind immer wieder überwältigt, wie schnell die Karten von den Bäumen gepflückt und die Geschenke hier liebevoll eingepackt abgegeben werden“, sagte Heidi Feilke, Vorsitzende des Eutiner Kinderschutzbundes. Sehr spendabel zeigte sich in diesem Jahr eine ältere Dame, die zwar gesundheitlich nicht mehr in der Lage sei, selbst Geschenke für die Kinder zu kaufen, Heidi Feilke aber mit einer Summe bedachte, die großzügiger war als die noch vorhandenen Wünsche am Baum. „Wir haben dann nach Rücksprache den Rest des Geldes in die Karten am Famila-Wunschbaum investiert, die uns das ganze Jahr über helfen, wenn am Ende des Geldes bei den Familien noch so viel Monat übrig ist, um Babypflege oder ähnliches zu kaufen“, sagte Feilke.

Unter den Beschenkten sind dank Kümmerer Ismail Hkimi auch geflüchtete Kinder. „Nicht alle sind Christen, aber sie feiern das Fest aus Tradition, denn sie leben nun in einem Land in dem das dazugehört. Andersherum freuen sie sich, wenn Deutsche das Zuckerfest mitfeiern“, sagt Hkimi. Gemeinsam mit den Familienhelferinnen spielt er in den nächsten beiden Tagen Wichtel, die die Geschenke unbemerkt von den Kindern den Eltern fürs Weihnachtsfest übergeben – damit sich jeder über mindestens ein Geschenk unterm Baum freuen kann.