Geburtsstation Eutin : Medizinische Versorgung in Sana Klinik geht trotz Wasserschaden weiter

von dpa

erstellt am 23.Nov.2017 | 17:00 Uhr

Eutin | Trotz des größeren Wasserschadens kann die Geburtshilfe der Sana Klinik in Eutin (Kreis Ostholstein) ohne Einschränkungen weiterarbeiten. „Es besteht keinerlei gesundheitliche Gefährdung für Patienten und Mitarbeiter“, teilte ein Kliniksprecher am Donnerstag mit. Das sei das Ergebnis eines Treffens am Mittwoch mit dem Kreisgesundheitsamt. Alle Notfälle, geplanten Geburten, Risikoschwangere und Frühgeborene könnten wie bisher medizinisch versorgt werden.

Noch in dieser Woche soll es Raumluftmessungen geben, die bis auf weiteres alle zwei Wochen wiederholt werden soll. Dadurch solle sichergestellt werden, dass es zu keinen Gesundheitsschäden durch Schimmelpilze für Patienten und Mitarbeiter kommt, teilte die Klinik weiter mit. Lackierte Wände und PVC-Fußböden sollen für ein Verbleiben der Pilzsporen an Ort und Stelle sorgen. Die bereits begonnenen Sanierungsarbeiten sollen zügig beendet werden.

Nach Klinikangaben gab es in den vergangenen Jahren in dem Gebäude immer wieder Wasserschäden durch Rohrbrüche. An verschiedenen Stellen wurden hinter Wänden und unter Fußböden Feuchtigkeit und Schimmel entdeckt. Sana-Geschäftsführer Klaus Abel hatte am Mittwoch von einer problematischen Lage gesprochen und die Sanierungskosten für das 15 Jahre alte Gebäude auf einen Betrag zwischen 20 und 40 Millionen Euro geschätzt.