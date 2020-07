Meditatives Gehen täglich

von Achim Krauskopf

07. Juli 2020, 10:40 Uhr

Cismar | Es gibt wieder meditative Gehen im Klostergarten bei jedem Wetter. „Im schweigenden, sehr langsamen Gehen entfaltet sich ein ‚Lauschen’ mit allen Sinnen – nach innen wie nach außen. Der Tag beginnt in Ruhe und in stiller Wachsamkeit“, sagt die Bewegungspädagogin und Künstlerin Dorothea Jöllenbeck (Lensahn). Sie lädt montags bis samstags jeweils von 8 bis 8.30 Uhr alle Interessierten zu diesem Start in den Tag ein. Hinzu kommt Dienstag und Freitag von 17.30 bis 18 Uhr ein „Guten-Abend-Gehen“ Beide Angebote gibt es bis zum 24. Oktober mit einer Unterbrechung vom 6. bis 11. August. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.