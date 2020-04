Eutin : Medientüte der Kreisbibliothek: Jetzt doppelte Leistung

Blibliotheks-Team erhöht den Takt der Ausgabe wegen der hohen Nachfrage.

von Alexander Steenbeck

22. April 2020, 14:08 Uhr

Eutin | Seit 14 April bietet das Team der Kreisbibliothek die Ausgabe von Medientüten an die Leser an. „Die Aktion ,Nach Anruf – Medientüte’ ist ist ein voller Erfolg“, sagte Bibliotheksleiterin Beate Sieweke. Deshalb wird das Angebot nun ausgebaut. „Die Ausgabe im Halbstundentakt wird auf eine Viertelstunde erhöht und erlaubt damit eine vermehrte Ausgabe von Medientüten an die Leserschaft“, so Sieweke.

Doch die Corona-Krise bestimmt weiterhin die Arbeit – zur Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern hatte der Gesetzgeber zahlreiche Zugangsbeschränkungen für die Öffnung der öffentlichen Bibliotheken im Land erlassen. Zwar darf die Kreisbibliothek nach neuester Regelung jetzt zwar öffnen, aber nur unter Einhaltung erheblicher Hygiene- und Abstandsvorschriften zur kontaktlosen Abholung vorgemerkter Medien und zur Rückgabe bereits ausgeliehener Medien. Und genau das kann das Team den Lesern schon seit gut einer Woche anbieten: die kontaktlose Medientüte zur Abholung im Bibliotheksfoyer – „eine Win-win-Situation für beide Seiten“, so das Team.

Weitere Infos gibt es zu den gewohnten Öffnungszeiten der Kreisbibliothek unter Tel. 04521/788-740 oder per E-Mail an die Adresse info@kb-eutin.de.