Fußball : Maximilan Möhr bereitet das 1:0 vor

U19-Oberliga: Eutin 08 steht nach dem Sieg in Kronshagen auf dem zweiten Rang.

22. Oktober 2019, 10:23 Uhr

Kronshagen | In der A-Jugend-Oberliga gewann Eutin 08 mit 1:0(1:0) Toren beim TSV Kronshagen und rückte auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die Siegesfreude wurde allerdings durch eine Rote Karte gegen Julian Hagedorn getrübt.

Die Eutiner hatten durch Nic Rosert bereits in der dritten Minute eine Großchance. So war der Führungstreffer in der zehnten Minute verdient. Nach einer Freistoßhereingabe von Murat Rasgele köpfte Maximilian Möhr aus dem Getümmel heraus zum 1:0 ein. Anschließend ließen sich die Eutiner fallen und wollten mit Kontern zum Erfolg kommen. Allerdings befreiten sich die Gäste nur selten. Kronshagen hatte deutlich mehr Ballbesitz, zwingende Torchancen ließ die Gäste-Abwehr jedoch nicht zu. Die letzten Minuten spielte Eutin 08 in Unterzahl. Julian Hagedorn ließ seinen Unmut über eine Spielunterbrechung aufgrund eines verletzten Spielers zu lautstark raus und kassierte dafür die Rote Karte. „Unser Sieg ist durchaus verdient, weil wir kaum etwas zugelassen haben“, sagte Co-Trainer Ulf Kath. Am kommenden Sonnabend wollen die A-Jugendlichen ab 13 Uhr gegen den TSV Altenholz ihre Siegesserie ausbauen.