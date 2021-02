Abtreten in den Ruhestand : Matthias Kähler verlässt die Marineunteroffizierschule Plön

64-jähriger Kommandeurm geht in den Ruhestand – Nachfolger Klaus Heermeier steht schon in den Startlöchern.

von Michael Kuhr

01. Februar 2021, 15:01 Uhr

Plön | Kapitän zur See Matthias Kähler blieb fünf Jahre und damit länger als üblich. Ende März geht der 64-jährige Chef der Marineunteroffizierschule (MUS) Plön in den Ruhestand und übergibt an seinen Nachfolger, Kapitän zur See Klaus Heermeier. „Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte“, sagt der einstige Spross einer Soldatenfamilie zufrieden.

„Plön ist ein herausragender Standort, vieles läuft persönlicher, schneller, unbürokratischer“, hebt der scheidende Kommandeur über 360 Soldaten des Stammpersonals und jährlich etwa 3300 Lehrgangsteilnehmer die Einbindung in die Region und die Zusammenarbeit mit Stadt, Feuerwehr oder THW als besonders positiv hervor. Extrem wichtig sei ihm die Nähe zur Truppe und das Gespräch mit den Bürgern.

Als „sensationell gut“ wertet Kähler zum Beispiel die Generationen zusammenbringende Gedenkstunde zum Volkstrauertag. Auf Initiative von Unteroffizieren erinnere seit kurzem ein Gedenkstein auf dem Gelände der MUS an im Dienst Verstorbene. Auch auf anderer Ebene bringen sich die Soldaten der MUS ein: Coronabedingt betreuten sie ab Mai 2020 Hamburger Pflegeheime und werden zeitnah in den Impfzentren Plön und Wahlstedt sowie bei Tests in Pflegeeinrichtungen unterstützen.

Weniger positiv sieht Kähler den Fortschritt der über 20 Millionen Euro schweren Baumaßnahmen in der MUS. Das erste von drei seit über sechs Jahren geplante Unterkunftsgebäude sei noch immer nicht fertig, da sich die Wände als zu dünn für Hängetoiletten erwiesen und nachträglich verstärkt werden müssten. Die Arbeit an dem Haus ruhe seit einem Dreivierteljahr. Mit der neuen Schwimmhalle gehe es schneller. Dort seien andere Architekten am Werk. Anstelle der alten undichten Schwimmhalle werde eine Aula kommen. „Ich bin frustriert über die Geschwindigkeit von Bau- und Bauerhaltungsmaßnahmen in der Kaserne. Die Infrastruktur der Bundeswehr ist eine Katastrophe.“

Auch einige bundespolitische Entscheidungen merkt er auf Nachfrage kritisch an: Die Privatisierung von Teilen der Bundeswehr und die Streichung von Depots (Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar), die Abschaffung der Wehrpflicht (in der Folge Personalknappheit), die Verlagerung von Zuständigkeiten vom Ministerium auf neu geschaffene Bundesämter und die Arbeitszeitverordnung. Verantwortungsdiffusion und das Zählen von Arbeitsstunden seien die Folge. Doch er habe in Einsätzen auch beobachtet, dass der Kern der Truppe, der besondere Typus Mensch, der alte geblieben sei. „Wer Unteroffizier oder Offizier werden will, muss kritisch denken können, ich brauche als Chefs kritische Berater.“

Nach dem Abitur an der Kieler Gelehrtenschule suchte Kähler einen Beruf „mit Menschen, Natur und großem Gerät“, begann seine Ausbildung 1975 an der Marineschule Flensburg-Mürwik und studierte ab 1976 Wirtschafts- und Organisationswissenschaften in Hamburg. Neunmal zog der gebürtige Bremerhavener um. Mit ihm die Familie: Ehefrau Barbara, die beiden Söhne, die wie sein älterer Bruder ebenfalls zur Marine gingen, die Tochter, heute Studentin. „Ich habe fast meine ganze Seefahrtslaufbahn auf Schnellbooten verbracht“, zählt der passionierte Segler seine zumeist zweijährigen Stationen auf: Olpenitz (zwei Mal, zuletzt Kommandeur Schnellbootgeschwader), Glücksburg (Adjutant des Befehlshabers der Flotte Admiral Rehder), Flensburg (stellvertretender Geschwader-Kommandeur), zwei Mal Warnemünde (Personalchef der Schnellbootflottille/stellvertretender Flottillenchef), Köln (Personalamt der Bundeswehr), Verteidigungsministerium Bonn (1999 bis 2003), ab 2006 bis 2015 erneut Köln.

Als er gefragt wurde, ob er Lust hätte, Kommandeur an der MUS zu werden, sagte er sofort zu. „Das ist einer der schönsten Dienstposten der Marine, man kann etwas entscheiden und hat Bezug zu Menschen. Ich habe es genossen, hier so lange sein zu dürfen und in meiner Laufbahn extrem viel Glück gehabt, weil ich immer machen durfte, was ich gern machen wollte“, zieht er Bilanz. Von Plön aus nahm Kähler an Auslandseinsätzen in Rom (2018) und in der Ägäis (2020) teil.

Wegen der Unwägbarkeit der Corona-Entwicklung will er für 2021 nichts planen, um das ausgefallene Festjahr 2020 zum 60-jährigen Bestehen der MUS in Plön nachzuholen. Einige Ideen seien aber auch später noch umsetzbar, zum Beispiel die Kochwettbewerbe oder ein Unteroffizierball. Auch wenn nur ein kleiner, stiller Abschied geplant sei, werde die Verbindung zu Plön Bestand haben, ist sich Kähler sicher, da die Familie 2015 in Ermangelung einer Bleibe in Plön sein Elternhaus in Molfsee bei Kiel bezogen hatte.

Seit seinem 14. Lebensjahr sei er Mitglied im Kieler Yacht Club, will sein Hobby Segeln wieder aufnehmen. Einen weiteren Plan für die Zukunft hat er nicht. „Ich möchte spüren, wie es sich anfühlt, keine Verantwortung für Menschen und Material zu haben, aufzustehen, wenn es hell wird, und den Tag selbst einzuteilen.“