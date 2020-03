Corona-Hilfe in Malente : „Mats“ gründet Facebook-Gruppe für Nachbarschaftshilfe

Seit Beginn der Woche haben sich fast 100 Malenter gemeldet. Eine telefonische Anmeldung ist ebenfalls möglich.

18. März 2020, 17:47 Uhr

Malente | Seit Beginn der Woche haben sich fast 100 Mitglieder angemeldet: Die Malenter Tourismus-GmbH „Mats“ hat angesichts der Corona-Pandemie die Facebook-Gruppe „Nachbarschaftshilfe Malente“ gegründet. „Viele haben bereits konkrete Hilfsangebote gemacht“, berichtet Mats-Mitarbeiterin Anne Olbrisch. Wer aufgrund einer Infektion mit dem Corona-Virus aktuell Hilfe brauche, etwa beim Einkaufen, könne sich dort unkompliziert mit Helfern in Verbindung setzen, erklärt sie.

Menschen, die einer Risikogruppe angehörten oder erkrankt seien und keinen Zugang zu Facebook hätten, können einen in der Donnerstag-Ausgabe des „Ostholsteiner Anzeigers“ abgedruckten Hinweis ausschneiden, mit ihrer Telefonnummer versehen und gut sichtbar an ihrer Haustür oder ihrem Briefkasten anbringen. Alle Malenter werden gebeten, in ihrer Nachbarschaft auf diese Hilfswünsche zu achten und sich mit den Hilfesuchenden telefonisch in Verbindung zu setzen.

Wer helfen wolle oder Hilfe brauche, könne sich auch mit Koordinatorin Miranda Krützfeldt in Verbindung setzen. Sie ist von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr unter Telefon 04523/200637 zu erreichen.