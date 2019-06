Eutin: : Matjes-Saison auf Wochenmarkt eröffnet

Dominique Caron und Hillary Griffiths stellten am Samstag ihre Kochkünste unter Beweis.

von Michael Kuhr

22. Juni 2019, 12:30 Uhr

Eutin | Das Wochenmarkt-Kochen ist am Samstag auf dem Eutiner Marktplatz gemeinsam von (von links) Dirigent Hillary Griffiths, Festspiel-Intendantin Dominique Caron, der Eutiner DeHoGa-Chef Harry Heinsen und Restaurantmeister Henrik Möller eröffnet worden. Die gemeinsame Aktion der Wochenmarkt-Händler, der Stadt Eutin und der Tourist Info Eutin erfreut sich großer Beliebtheit. Am Samstag wurden Matjesfilet nach „Festspielart“ mit Hassedorfer Kartoffeln und Rosmarin zubereitet. Dazu gab es Bratkartoffelnm Kartoffelspalten in Rosmarin gebraten und Vollkornbrot.