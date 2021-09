2. Handball-Bundesliga : Matej Klima gibt einen gelungenen Einstand

VfL Lübeck-Schwartau feiert mit 28:27(13:12) Toren beim TuS Ferndorf ersten Saisonsieg.

Ferndorf | Der VfL Lübeck-Schwartau hat das Auswärtsspiel beim TuS Ferndorf mit 28:27(13:12) gewonnen und so den ersten Saisonsieg verbucht. Die Lübecker lagen fast über die gesamten 60 Minuten in Führung, mussten am Ende aber doch noch einmal zittern. Knappe Lübecker Pausenführung Beste Torschützen waren Carl Löfström (8) und Matej Klima (6). Der VfL erwischte e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.