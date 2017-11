Matchball-Krimi kostet ETC-Damen 40 den Sieg

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Harald Klipp

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:01 Uhr

Im ersten Saisonspiel der Damen 40 des Eutiner Tennisclubs Grün-Weiß fehlte es auswärts beim TC GW Oldenburg in zwei der sechs Partien nur an wenigen Punkten, um mit einem Auftaktsieg in die Wintersaison zu starten. Dabei zeigten die grün-weißen Damen in den Einzelpartien deutliche Überlegenheit an drei Positionen. Marion Kröger siegte mit 6:1, 6:1 ungefährdet an Position vier, auch Lydia Kahmke ließ sich den glatten Zweisatzerfolg mit 6:1, 6:4 nicht nehmen. Tina Riegel erspielte sich an Position zwei mit nur minimalen Schwankungen einen souveränen 6:3, 6:2-Erfolg.

Die spannendste Einzelpartie des Tages absolvierte Birgit Janus im Spitzenduell gegen die um mehrere Leistungsklassen höher eingestufte Oldenburger Nummer eins. Im ersten Satz hatte die Eutinerin noch mit dem ungewohnten Granulatbelag zu kämpfen. Nach 1:6-Satzverlust nahm Janus ihrer Gegnerin in durchweg hochklassigen Ballwechseln den zweiten Satz 6:0 ab. Der dann folgende Matchtiebreak war an Spannung kaum zu überbieten. Bei 4:9-Rückstand wehrte die Eutinerin fünf Matchbälle ab und ging gar mit 10:9 in Führung, hatte also selbst Matchball. Dennoch gab sie den Matchtiebreak unglücklich mit 10:12 ab.

Bei den Doppeln verbuchten die Oldenburger das glücklichere Ende für sich. Die Eutinerinnen Tina Riegel und Lydia Kahmke starteten gegen das starke Oldenburger Spitzenduo mit einer 5:1-Führung, die aber dann kippte und zum 5:7-Satzverlust führte. Den zweiten Durchgang holten die Eutinerinnen dann 6:2. Doch auch hier ging der Punkt im Matchtiebreak an Oldenburg. Isa Schur und Alheid Szellinski konnten nach 0:6-Satzverlust eine 3:0-Führung im zweiten Durchgang nicht für sich nutzen und unterlagen 4:6.

In zwei Wochen wollen die Eutinerinnen zur Stabilisierung der Tabellenposition gegen den TC BG Lensahn möglichst das Gesamtergebnis verbessern.