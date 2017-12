75 Millionen Euro teure Sanierung : Massive Wasserschäden: Sana-Chef will Krankenhaus-Neubau in Eutin

vergrößern 1 von 2 Foto: Achim Krauskopf 1 von 2

von Achim Krauskopf

erstellt am 14.Dez.2017 | 04:00 Uhr

Eutin | Die Situation der Sana-Klinik und vor allem die Frage, ob ein Neubau sinnvoll wäre, wurde am Mittwoch intensiv im Sozialausschuss des Landtages beraten. Der Geschäftsführer der Sana Ostholstein, Klaus Abel, nahm dort Stellung und warb für einen Neubau, erntete aber auch reichlich Kritik.

Sozialminister Heiner Garg (FDP) hielt Abel eine Informationspolitik vor, die dem Ministerium eine Einschätzung der Situation nicht leicht mache: „Bis zum 10. Dezember sind wir davon ausgegangen, dass sich eine Sanierung lohnt.“ Doch von der Sana seien fast im Wochentakt neue Millionenbeträge als geschätzte Sanierungskosten genannt worden, von 20 über 45 bis neuerdings 75 Millionen Euro. Die jüngste Zahl stehe in Unterlagen, die Montag um 14 Uhr im Ministerium eingegangen seien und noch im Haus geprüft würden.

Zu Beginn der Sitzung hatte der Minister die Geschichte der Eutiner Klinik Revue passieren lassen. Dazu zählte eine Zusage des Sozialministeriums im Jahr 2016 über sechs Millionen Euro Zuschuss für eine Sanierung des Krankenhauses, außerdem in diesem Jahr das Angebot, neun Millionen Euro für den Bau eines Bettenhaus bereitzustellen. Garg zählte auch die jedes Jahr registrierten Wasserrohrbrüche auf, die sich seit dem Jahr 2004 auf 104 Fälle summierten.

Nach bisheriger Überzeugung des Ministeriums könnte dieses Bettenhaus übergangsweise für Abteilungen des Krankenhauses genutzt werden, wenn dieses abschnittsweise saniert würde. Das Ministerium werde einen Neubau nicht ablehnen, wenn zuverlässig nachgewissen werde, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohne, frage sich aber auch, warum die Sana die Angebote aus Kiel nicht angenommen habe.

Klaus Abel entschuldigte die immer neuen Zahlen mit immer neuen Erkenntnissen, die sich ergäben, sobald man in dem Haus etwas reparieren wolle: „Je tiefer man schaut, um so schlimmer wird es.“ Für Reparaturen von Wasserleitungen seien mehr als drei Millionen Euro ausgegeben worden. Dies sei bei einem 15 Jahre alten Haus erschütternd, und trotz dem sichtbaren Pfusch am Bau könne keine Firma mehr in Regress genommen werden. Abel erinnerte daran, dass der Kreis der Bauherr gewesen sei und die Sana das Gebäude 2004 übernommen habe.

Eine Renovierung der Klinik würde fünf bis acht Jahre dauern, in dieser Zeit müssten alle Abteilungen zeitweise umziehen. „Die Erfahrungen aus den letzten 13 Jahren zeigen uns, dass eine Sanierung im laufenden Betrieb des Krankenhauses nicht nur die Patienten und Mitarbeiter stark fordern würde, sondern auch die zukünftigen Schäden schwer kalkulierbar werden.“ Zu den Wasserschäden kämen auch Forderungen des Brandschutzes, mit denen neue Fragezeichen verbunden seien – ob zum Beispiel das Fundament für erforderliche massive Mauern überhaupt reiche.

Abel kündigte an, dass es bis Ende März 2018 eine qualifizierte Kostenschätzung für eine Sanierung durch externe Ingenieurbüros geben werde. Eine Anmerkung von Minister Garg: „Es würde uns schon helfen, wenn wir endlich mal verlässliche Unterlagen bekommen, das wäre schon mal ein echter Anfang.“ Dieser Feststellung schlossen sich Abgeordnete aller Fraktionen an. „Wir fordern ein transparentes Verfahren, bei dem die Grundlagen im vom Sana-Konzern vorgelegten Gutachten auf dem Prüfstand gestellt werden“, sagte Regina Poersch (SPD). Marret Bohn (Grüne) wiederholte die Forderung nach einer Regionalkonferenz und äußerte sich wie ihre Kollegin Marlies Fritzen kritisch zur Privatisierung im Gesundheitswesen.

Mehrfach wurde Abel vorgehalten, dass seine Informationspolitik kein Vertrauen wecke. Abels Reaktion: „Ich gebe zu, ich bin kein Diplomat, aber ich bin ein sehr ehrlicher Mensch.“ Der Sozialausschuss will im Januar erneut das Thema beraten.