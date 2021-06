Corona aktuell : Maskenpflicht in Eutin wird aufgehoben, aber am See ein Alkoholverbot erlassen

Anhaltend niedrige Infektionsraten werden in Ostholstein und Plön registriert. In Eutin und Malente gibt es ab 7. Juni Erleichterungen bei den Auflagen.

von Achim Krauskopf

04. Juni 2021, 16:43 Uhr

Eutin/Plön | Keine Neuinfektion in Ostholstein und eine im Kreis Plön: Gute Nachrichten zum Infektionsgeschehen in beiden Kreisen von Donnerstag auf Freitag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises Ostholstein sank binnen Tagesfrist von 11,5 auf 10,0, die des Kreises Plön stieg leicht von 5,4 auf 6,2. Im bundesweiten Ranking aller Städte und Kreise lag Plön auf neun (am Vortag sieben), Ostholstein auf 34 (am Vortag 23).

Der Trend zu sinkenden Tendenzen führt in Ostholstein ab Montag, 7. Juni 2021, um Mitternacht zur Aufhebung von Beschränkungen: In Eutin ist die Maskenpflicht komplett aufgehoben. In Malente ist der Bereich der Diekseepromenade von Anlegestelle 5-Seen-Fahrt bis Appartement-Haus Dieksee-Holm sowie der Bereich um den Holzbergturm und Parkplatz Holzbergturm am Grebiner Weg aus der Liste der Gebiete mit Maskenpflicht gestrichen worden. Es gibt aber ein neues Verbot, Alkohol auszuschenken und zu trinken, in Eutin am Bahnhof, an der Stadtbucht, im Seepark und im Schlossgarten.

Im freitags veröffentlichen Wochenvergleich für den Kreis Osthostein werden noch 23 Infektionen in der vergangenen Woche vermerkt, in der Woche davor waren es 37. In folgenden Orten wurden im Lauf der Wioche neue Infektionen festgestellt:

Bad Schwartau 6 (Vorwoche 18)

Fehmarn 0 (2)

Neustadt 3 (1)

Oldenburg 2 (0)

Ahrensbök 1 (0)

Ratekau 4 (3)

Scharbeutz 2 (3)

Timmendorfer Strand 2 (1)

Eutin-Süsel 2 (7)

Amt Lensahn 1 (0)

Amt OH-Mitte 0 (2)