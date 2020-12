Schönwalde : Marzipan und Musik für Senioren

Rund 70 Senioren wurden auch in 2020 von den Gemeindevertretern der CDU und SPD besucht.

von Michael Kuhr

28. Dezember 2020, 20:29 Uhr

Schönwalde | In der Gemeinde Schönwalde gibt es in der Vorweihnachtszeit für Senioren eigentlich viele Angebote – coronabedingt sieht das in diesem Jahr aber anders aus. Die Seniorenweihnachtsfeiern von den Vereinen und der Gemeinde mit traditionellen Weihnachtsliedern, -geschichten und -gedichten finden in diesem Jahr nicht statt.

Parallel zu diesen Treffen werden die Senioren der Gemeinde ab einem Alter von 85 Jahren eigentlich mit einem Marzipanpräsent bedacht. Im Normalfall lässt man bei der Übergabe im direkten Austausch das Jahr Revue passieren, spricht über Sorgen und Freuden des Älterwerdens, berichtet von Kindern und Enkeln oder von überstandenen Krankheiten.

Und in diesem Jahr? Rund 70 Senioren wurden auch in 2020 von den Gemeindevertretern der CDU und SPD besucht, allerdings kann ein ausführliches Gespräch dieses Jahr nicht erfolgen. So machten sich Tanja Jasper und Angela Hüttmann auf den Weg, um in diesen Tagen das Marzipan zu verteilen. Da ausführliche Gespräche nicht möglich sein würden, entstaubte Hüttmann ihr Akkordeon, übte einige Weihnachtslieder ein und klingelte gemeinsam mit Tanja Jasper an den Türen.

Für die Senioren gab es so traditionelle Weihnachtslieder als eine Erinnerung an unbeschwertere Zeiten. „Ein Lächeln huschte über die Gesichter und es gab reichlich Freude über die kleine Überraschung“, berichteten die beiden von ihren Eindrücken bei den Besuchen.

Mit dieser positiven Stimmung wünschten sich alle Beteiligten eine schöne Adventszeit und ein gutes Weihnachtsfest. „Ein wundervoller Augenblick, der einen wenig durch diese schwere Zeit tragen kann“, sagten die beiden abschließend.