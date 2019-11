Atelier Eutin : Martina Baumgardt öffnet „Kunstraum 36“

An der Plöner Straße 36 ist ein Ausstellungsraum entstanden. Martina Baumgardt betreibt ihn neben ihrem Grafikdesign-Atelier.

Juliane Kahlke

07. November 2019, 14:45 Uhr

Eutin | Der Kunstraum 36 ist neu. Die Designerin Martina Baumgardt hat ihn geschaffen und lädt für Freitag, 15. November, zur Eröffnung von 14 bis 19 Uhr ein.

Mit diesem 20 Quadratmeter großen Raum ist für Martina Baumgardt ein Traum wahr geworden. „Ich wollte schon immer eine Galerie haben.“ Und da die Kollegin der Bürogemeinschaft Plöner Straße 36 den Raum aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung stellte, entschied sich die Kunstfreundin, ihn für Ausstellungen zu öffnen.

Als Berater zog die Eutinerin Achim Tsutsui vom Kunstkreis hinzu. Sie kennten sich seit 20 Jahren und der Architekt und Kunstfotograf habe Erfahrung im Ausstellungswesen.

Was liegt näher, als die Eröffnungsausstellung gemeinsam zu gestalten? Martina Baumgardt (56) zeigt Arbeiten ihrer Acrylmalerei und Achim Tsutsui (69) hat Fotografien gehängt, zum Teil auf Stoff gedruckt, zum Teil als Abdrücke analoger Aufnahmen. Die gäben Aufnahmen realistischer wieder und seien nicht am Computer bearbeitet, sagt der frühere Vorsitzende des Kunstkreises Eutin.

Martina Baumgardt haben es in diesem Jahr vor allem große Miesmuscheln angetan, die sie von einem Dänemark-Aufenthalt mitbrachte. Aber auch mediterrane Motive, wie die aus Palma Stadt, hat die Designerin gehängt. Mit einem wirbt sie für ihr Grafik-Design- und Werbeatelier, mit dem sie vor vier Jahren an die Plöner Straße 36 zog. Die Designerin ist vielen Menschen aus Eutin und Umgebung aus anderem Zusammenhang bekannt. Sie eröffnete vor fast 20 Jahren ihre Kampfkunstschule in der Innenstadt. Ebenso lange kennt die Eutinerin auch Achim Tsutsui.

Die Ausstellung ist bis zum 20. Dezember zu den Öffnungszeiten zu sehend: montags bis freitags von 12 bis 16 Uhr, und vor Weihnachten bietet Baumgardt samstags von 11 bis 15 Uhr Ateliertage an.

Wer Interesse hat im Kunstraum 36 auszustellen, der wählt die Mobilnummer 0172-5225971, oder geht vorbei.