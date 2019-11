Kung Fu in Eutin : Martina Baumgardt lehrt seit 20 Jahren Kampfsport

Die Kung-Fu-Meisterin bot 1999 zum ersten Mal Kampfsporttraining in Eutin an. Seit 16 Jahren führt sie ihre eigene Schule.

25. November 2019, 17:13 Uhr

Eutin | Martina Baumgardt hat in der Kung-Fu-Szene einen Namen. Die Eutinerin unterrichtet seit 20 Jahren die asiatische Kampfkunst in Eutin, vier Jahre später, 2003, eröffnete sie die Kampfkunst-Academy Eutin. Seitdem unterrichtet die gebürtige Lübeckerin Selbstverteidigung, Kick Boxen und das traditionelle chinesische Kung Fu am Stadtgraben.

Martina Baumgardt eröffnete ihre Schule mit 35 Schülern, heute unterrichtet die 56-Jährige mit zwei Lehrern und fünf (Assistenz-)Trainern 100 Schülerinnen und Schüler im Stil des „Wun Hop Kuen Do“ (WHKD). Das ist einer von mehr als 400 Kung-Fu-Stilen. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen trainieren mit leerer Hand oder mit Waffen wie Stock, Hellebarde oder Speer. Wer es freier liebt, macht beim Kick-Box-Training mit.

Egal, für welche Kampfform sich ein Schüler entscheidet, der Sport trainiert die körperliche Fitness, stärkt das Selbstvertrauen und lehrt, Respekt zu zollen, alle Menschen als gleichwertig zu sehen: „Der Geist lernt über den Körper, er wird diszipliniert, der Mensch arbeitet an sich selbst“, sagt Martina Baumgardt. Voraussetzungen seien Motivation und ansatzweise Disziplin und Bewegungsfreude.

Die Meisterin (Sifu) ist dem Kung-Fu-System seit 33 Jahren verbunden. Der Lübecker Sifu Michael Timmermann führte sie an den Kampfsport heran. Noch heute trainiert sie alle vier Wochen bei ihm. Weiterhin gehören Wettkämpfe zum Programm, vor allem an den Wochenenden. Zurzeit bildet sich Martina Baumgardt im philippinischen Stockkampf fort.

Kung Fu ist schön, weil es so flexibel ist, es sind eher fließende Bewegungen. Martina Baumgardt, Sifu (Meisterin)

Bei der Wahl der Kampfsportart sei sie nie auf Abwege gekommen, habe aber immer mal andere ausprobiert. „Kung Fu ist schön, weil es so flexibel ist, es sind eher fließende Bewegungen.“

Als sie 1986 zu trainieren begann, hatte sie einen Sport gesucht, der sie fordert. Aerobic und Jazztanz hätten ihr nicht mehr gereicht. „Mich hat Kung Fu von der ersten Stunde an begeistert, auch die Leute dort, die Kampfkunstfamilie hat mich angesprochen.“

Die Grafik-Designerin hat viel Wettkampf-Erfahrung im In- und Ausland gesammelt. Obendrein gehörte sie zwölf Jahre zum WHKD-Showteam und war mehrere Male in China zu Gast. In einer der großen Fernsehshows dort führte die Truppe die Kampfkunst-Choreografie im Ursprungsland des Kung-Fu vor. Dafür hatte sich das Showteam zuvor einem Wettbewerb stellen müssen. Nach der Grenzöffnung unterstützte Baumgardt in Schwerin beim Aufbau einer Kung-Fu-Einheit.

Aus Anlass ihres Unterrichtsjubiläums bietet Baumgardt im Dezember zwei Wochen kostenloses Training an, für Kinder Kung Fu und Selbstverteidigung, für Jugendliche und Erwachsene Selbstverteidigung und Kickboxen/Ü 35, für Männer und Frauen Feierabend-Boxen.

Hintergrund

Den WHKD-Stil hat der Senior Grandmaster Al Dacsacos gegründet. Die Kampfgrade werden durch die Farben der Gürtel dargestellt: Anfänger tragen gelben, dann orangefarbenen Gurt, die Mittelstufe ist an grünem und blauem Gurt zu erkennen, die Meisterklasse an braunem und schwarzem Gurt (Meistergrad).