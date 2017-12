Martin Lüdiger hört Mitte 2018 auf

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 15.Dez.2017 | 17:48 Uhr

Zäsur bei der Sparkasse Holstein: Der langjährige Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Lüdiger (59) scheidet zum 30. Juni nächsten Jahres vorzeitig aus. Im März 2015 war er noch einmütig für weitere fünf Jahre wiederbestellt worden. Über seine Entscheidung, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen und sich stärker seiner Familie zu widmen, teilte er dem Aufsichtsrat bei der Sitzung am Donnerstagsabend sowie parallel den rund 1000 Mitarbeitern in Stormarn, Hamburg und Ostholstein per Mail mit.

Dr. Lüdiger gehörte dem Vorstand der Sparkasse Stormarn seit dem Jahr 2000 an. Nach der Fusion mit Ostholstein zur Sparkasse Holstein wurde er 2006 Vorstandsvorsitzender. Das Institut gilt mit einer Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro (2016) und einem Gewinn von 12,1 Millionen Euro als eine der am besten aufgestellten Sparkassen – nicht nur in Schleswig-Holstein. „Ich kann nach 18 Jahren Vorstandsarbeit voller Zufriedenheit über das Erreichte meine persönliche Lebensplanung realisieren und den Staffelstab an einen Nachfolger übergeben. Das Haus ist gut aufgestellt. Insofern ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt zu gehen“, sagte Lüdiger. Er gilt aber nicht nur als erfolgreich, sondern auch als „Sparkassen-Rebell“, weil er sich weigerte, seine Bezüge offenzulegen.

Stormarns Landrat Henning Görtz, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse, dankte Lüdiger schon jetzt für die vielen Jahre erfolgreicher Arbeit. „Die Sparkasse Holstein ist extrem erfolgreich und auf einigen Feldern auch bundesweit ganz vorne – nicht zuletzt beim Engagement für die Region und dem Wirken ihrer Stiftungen. Dabei war und ist Dr. Lüdiger die treibende Kraft.“

Der Verwaltungsrat hätte sehr gerne mit Lüdiger weitergearbeitet, sagt Ostholsteins Landrat Reinhard Sager: „Wir haben sein hohes Maß an Fachkunde schätzen gelernt. Andererseits respektieren wir seine Entscheidung“. Im neuen Jahr wird der Verwaltungsrat einen Nachfolger festlegen.