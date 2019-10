Schönwalde : Martin Dickgreber gewinnt 2. Kunst-Schmiede-Festival

Schmiede aus ganz Deutschland traten zum Wettbewerb an.

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2019, 11:30 Uhr

Schönwalde | Den sprichwörtlichen Kampf der Elemente erlebten die Veranstalter des 2. Kunst-Schmiede-Festivals in Schönwalde am vergangenen Wochenende. „Das Aprilwetter mit zwei kräftigen Schauern haben uns viele Besucher gekostet, dennoch waren Schmiede und die, die trotzdem kamen, begeistert vom Festival“, zieht Marc Dobkowitz eine verhalten positive Bilanz.

Der Vorsitzende des Fördervereins Dorfmuseum Schönwalde hatte zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Stephan Abele Schmiede aus ganz Deutschland zum Wettbewerb an den Bungsberg eingeladen. Am Ende hatte die fünfköpfige Jury, besetzt mit Fachleuten aus dem Metallhandwerk und künstlerisch interessierten Laien, das Werkstück von Martin Dickgreber (Velbert/Nordrhein-Westfalen) zum Seiger erkoren. Der Schmiedemeister und Restaurator im Metallhandwerk hatte passend zum Motto „bewegend“ ein abstrahiertes Paar geschaffen, das je nach Drehung der Figuren zueinander unterschiedliche Stimmungen der Beziehung darstellt. „Neben dem handwerklichen Können und der künstlerischen Darstellung hat die innere Bewegung der Betrachter für uns den Ausschlag gegeben. Wir fühlten uns emotional bewegt.“, begründet Schönwaldes Bürgermeister Winfried Saak die Entscheidung der Jury.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten ebenso künstlerische wie handwerklich anspruchsvolle Windspiele von Andreas Wiegand (Nazza/Thüringen) und Matthias Grabow, Vorjahressieger aus Wangen im Allgäu. Die Wettbewerbsstücke werden in den nächsten Monaten in den Filialen der Sparkasse Holstein in Eutin und Oldenburg zu sehen sein und im Frühjahr für einen sozialen Zweck versteigert werden. Die Werkstücke des 1. Kunst-Schmiede-Festivals wurden nach der Siegerehrung zu Gunsten der Neustädter Tafel, die in Schönwalde eine Ausgabestelle unterhält, versteigert. Der Erlös beläuft sich auf 385 Euro.

Bereits am Vormittag hatten die Schmiede ihre Essen angefeuert und lockten neben interessierten Laien, die bei der Entstehung der Werke hautnah dabei sein konnten, auch viel Fachpublikum auf den Platz neben dem Dorf- und Schulmuseum. In einer Pause nutzen drei alte Schmiede aus der Region die Möglichkeit sich an den Amboss zu stellen. Jeder von ihnen über 80 Jahre alt beherrschte noch immer jeden Handgriff und traf mit dem Hammer präzise. Am Sonntag nutzen noch einmal viele Besucher die Möglichkeit unter Anleitung der Schmiedemeister eigenhändig das Eisen zu bearbeiten.

Im Rahmenprogramm des Festivals, präsentierten sich eine Sattlerin und der Holzbildhauer Ole Janzen aus Langenhagen mit ihren Arbeiten und Karlheinz Düll bot Liköre aus eigener Herstellung an. Am Abend begeisterten „Busso´s Mixtett“ mit Sängerin Tina Benz und „Dörpdfiedel“ mit Holsteener Platt die Zuhörer, die bei einsetzendem Regen noch enger mit den Musikern im Zelt zusammenrückten. Am Ende siegte das Feuer über das Wasser von oben. Ein Feuerwerk setzte am Sonnabend den Abschluss des Abends an dem das Nachtschmieden wegen des Regens abgesagt werden musste. „Es wird auch ein 3. Kunst-Schmiede-Festival vom 17. bis 18. Oktober 2020 geben“, kündigte Marc Dobkowitz an. „Die Finanzierung ist dank des Sponsors Prokon Regenerative Energien eG bereits jetzt gesichert.“