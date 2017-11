Marschgesang beim Feierlichen Gelöbnis in Plön

vergrößern 1 von 2 Foto: Kuhr (2) 1 von 2

von Michael Kuhr

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:58 Uhr

Mit dem Lied des Marsches „Landungsboot“ marschierte die 4. Inspektion der Plöner Marineunteroffizierschule (MUS) gestern vor vielen Gästen auf die alte Reitbahn unterhalb des Plöner Schlosses ein. Es war eine gelungene Premiere bei einer Vereidigungs- und Gelöbnisfeier, die für 217 Maaten- und Bootsmannanwärter, Rekruten der Lehrgruppen sowie 58 Unteroffizier- und Feldwebelanwärter der Schule für Strategische Aufklärung aus Flensburg stattfand.

MUS-Kommandeur Matthias Kähler sprach mit Blick auf den Balkan, Afghanistan oder Mali, Libanon und Syrien von einer rauer gewordenen internationalen Politik. Die Deutschen Truppenfahnen stehen für Werte, denen sich der Deutsche Staat verschrieben habe. Und Soldaten geben ihrem Land im In- und Ausland ein Gesicht. Sie würden mit der Bundesrepublik Deutschland identifiziert.

Im Beisein der CDU-Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein und Ingo Gädechens sowie vielen Vertretern des öffentlichen Lebens hielt Plöns Kreispräsident Peter Sönnichsen die Festansprache und erinnerte sich an seine eigene Bundeswehrzeit in den 70er Jahren. Die Soldaten, so Sönnichsen, erfüllen heute eine gesellschaftliche Vorbildfunktion. Und die Gesellschaft sehe das eigene Sicherheitsbedürfnis gerade durch die Soldaten gewährleistet.

„Der heutige Freiwillige Wehrdienst setzt eine bewusste Entscheidung für diese Aufgabe voraus“, sagte Sönnichsen. Soldaten übernehmen mit ihrem Dienst in der Bundeswehr persönlich herausragende Pflichten. Und mit großem Respekt dankte Peter Sönnichsen allen Soldaten, die ihren Dienst weit außerhalb Deutschlands erfüllten.

Dass die Marineunteroffizierschule seit mehr als 50 Jahren zur Kreisstadt Plön gehöre, das – so Sönnichsen – erfülle nicht nur die Stadt, sondern auch die Bürger der gesamten Region mit Stolz. Viele Soldaten, die in Plön auch nur einen Teil ihrer Dienstzeit verbrachten, behielten Plön bleibend und positiv in Erinnerung. In Plön sei die Marine Teil der Stadt geworden.

Fregattenkapitän Steffan Helmich, Kommandeur der Lehrgruppe B, sprach in seiner nachdenklichen Gelöbnisrede über „Fake-News“ und die Manipulation sowie Irreführung der Menschen bis hin zu Auslösern von Kriegen und Krisen. Es erschüttere ihn, die Leichtigkeit, „mit der man unsere Grundwerte durcheinanderbringen kann“. Glaubwürdigkeit benötige Stützpfeiler, die Stabilität böte und Grundfeste für wahre Fakten.