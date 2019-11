Studienreisen Eutin : Markus Föhrweißer – Reiseleiter aus Leidenschaft

Der frühere Leiter der Musikschule Ostholstein leitet Studienfahrten der Volkshochschule Eutin.

05. November 2019, 17:34 Uhr

Eutin | Für Markus Föhrweißer gibt es fast nichts Schöneres, als auf Reisen zu gehen. Der frühere Leiter der Kreismusikschule Ostholstein macht sich gerade einen Namen als Reiseleiter von Gruppen mit maximal 15 Personen.

Der Musiker hat seine dritte Tour vor Kurzem beendet – und damit nicht nur den Teilnehmern, sondern auch sich ein wertvolles Erlebnis bereitet. Mit Menschen aus Ostholstein, Schleswig-Holstein, Lübeck und Hamburg erkundete der 69-Jährige Portugals Hauptstadt Lissabon und die Azoren.

Der sportliche Eutiner besuchte mit Gruppen bereits Usbekistan und Marokko, die nächste Reise wird ihn nach Nepal und Bhutan führen. Sollte bei dem ein oder anderen Leser, der Leserin jetzt Fernweh aufkeimen, hilft dieser Hinweis: Markus Föhrweißer informiert am Freitag in der Volkshochschule Eutin über die Tour ins buddhistische Königreich – 19 Uhr, Plöner Straße 19.

Markus Föhrweißer wählt das nächste Reiseziel nicht nur selbst aus, der Eutiner besucht es auch, bevor er das Land oder die Region als Reiseziel über die Volkshochschule Eutin ausgibt: „Ich gucke mir die Örtlichkeit immer erst selbst an.“ So gesammeltes und geprüftes Wissen fließt in die Informationsveranstaltungen und Vorbereitungstreffen der Reisen ein. Außerdem werde die Reise meist günstiger.

Mit seinen Touren will Markus Föhrweißer werben, auf andere Menschen zuzugehen. „Das Reisen ist ein Riesenthema in unserer Zeit“, sagt er. Der Eutiner will dabei nicht übermäßig und keine negativen Spuren hinterlassen. Er wolle mit den Gruppen die Schönheit anderer Länder, deren Menschen und Kulturen kennenlernen. Eines liegt ihm am Herzen: „Egal, wo wir hinkommen, wir sind überall Ausländer. Mit dieser Bescheidenheit wollen wir uns umsehen.“ Bhutan-Besucher müssten sich auf eine völlig ander Kultur, Tradition und den Buddhismus einlassen wollen. „Wenn ich Mitmenschen dafür gewinnen kann, dann ist das schön“.

Dem Eutiner ist das Reisen seit Jahren vertraut. Als Leiter des Westfälischen Kammerchores, den er 38 Jahre in Münster leitete, lernte der Musiker Kalifornien, Istanbul, Israel, Polen, Tschechien, Island, Spanien und Italien kennen. Solche Erlebnisse bildeten, prägten Gemeinschaften und könnten Menschen beseelen. Wenn Markus Föhrweißer solche Erfahrung den Teilnehmern künftiger Reisen mitgeben kann, dann ist der Eutiner mehr als zufrieden. „Ich bin da eher der soziale Mensch.“

Markus Föhrweißer organisiert seine Touren (ohne Honorar) zusammen mit dem Hamburger Reiseanbieter Unique-Reisen und der Eutiner Volkshochschule. Bei der Bhutanreise ist die VHS Bayrischzell mit im Boot.