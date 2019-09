Plön : „Marktschwärmerei“ auf dem Koppelsberg eröffnet

Idee aus Frankreich unter dem Motto „Fairer einkaufen. Besser essen“ hält erstmalig Einzug im Kreis Plön.

05. September 2019, 14:58 Uhr

Plön | Regionale und saisonale Lebensmittel online direkt beim Erzeuger bestellen und einmal in der Woche auf einem Markt abholen: Diese „Marktschwärmer“-Idee aus Frankreich unter dem Motto „Fairer einkaufen. Besser essen“ hält erstmalig Einzug im Kreis Plön. Auf dem Koppelsberg bei Plön bietet die gemeinnützige Jugendaufbauwerk Koppelsberg GmbH (JAW) den Service künftig einmal in der Woche im Gebäude neben der Akademie am See. Bürgermeister Lars Winter und JAW-Geschäftsführer Christian Lange eröffneten das Projekt, das zum Ziel hat, Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz zu verschaffen.

Winter nannte es eine grandiose Idee, regionale Produkte auf kurzem Wege an die Menschen zu verteilen. Er sei guter Dinge, dass die „Marktschwärmerei“ in Plön und Umgebung angenommen werde. Mehr als 190 Kunden nutzten zum Auftakt die Möglichkeit, anhand einer hinterlegten Nummer ihre im Internet vorbestellten und bezahlten Waren abzuholen und Produkte zu verkosten. Ein inklusives Team mit Wiebke Lange (Bereich Gesundheit und Ernährung), Diätassistentin Inga Voß sowie Denise Pevesdorf (Hauswirtschaft, PC-Arbeiten) und Jan-Peter Jansen (Büro, Garten) organisiert den Markt. Einmal in der Woche treffen sich dort künftig jeweils mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr Kunden und Erzeuger. Die Lebensmittel stammen von Bauernhöfen und kleinen Manufakturen aus dem Kreis Plön sowie aus Bosau und Ahrensbök im Kreis Ostholstein. Erhältlich sind Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, Brot, Honig, Käse, Molkereiprodukte und Feinkost. „Es gibt schon eine Liste weiterer Erzeuger, die wir gern mit aufnehmen möchten“, erzählte Inga Voß mit Blick auf saisonale Produkte wie Spargel, Erdbeeren und Kohl. Als sie vom Erfolg der „Marktschwärmerei“ in Kiel erfuhr, habe sie die Idee nach Plön holen wollen.

Die Planungen begannen vor zweieinhalb Jahren. Erzeuger wurden angesprochen, aktuell bieten zehn von ihnen ihre Waren an. Am schwierigsten sei es, Gemüsebauern zu finden, da in der Umgebung nicht so viel davon angebaut werde, so Voß. „Uns ist wichtig, dass Regionales an erster Stelle steht und Fleisch aus vernünftiger Tierhaltung stammt.“ Im Angebot seien neben Bioprodukten auch konventionell erzeugte Produkte. Das System sei nachhaltig und die Waren ganz frisch, da ausschließlich vorab im Internet bestellt werde und die Erzeuger entsprechend planen könnten. „Ich komme nicht vormittags auf den Markt“, unterstrich Wiebke Lange den Vorteil für Berufstätige, nach der Arbeit die Bestellungen abholen zu können. Ziel des Projekts sei es zudem, regionale Produkte ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und zu erreichen, dass diese mehr Bio kauften.

Das System der „Marktschwärmerei“: Der Erzeuger gibt von seinem Nettoumsatz 8,35 Prozent an die Gastgeber, in diesem Fall das JAW. Zehn Prozent gehen an die Plattform „Marktschwärmer“. 81,65 Prozent der Einnahmen verbleiben beim Erzeuger. Deutschlandweit gibt es bisher über 40 Märkte, weitere 50 sind im Aufbau.



Weitere Infos gibt es per E-Mail an marktschwaermer@koppelsberg.de oder unter www.marktschwaermer.de.