Eutin : Marktplatz wird komplett saniert, bekommt aber anderen Granitstein als bislang geplant

Kein Abschleifen: Der Markt soll voll saniert werden und anschließend die gleichen Steine haben, die auch in der Peterstraße und am Rosengarten verlegt wurden.

Constanze Emde

22. Oktober 2020, 13:34 Uhr

Eutin | Der Marktplatz wird, wie im März bereits beschlossen, vollumfänglich saniert werden. Die alternative Abschleifmethode der Marktinnenfläche sei langfristig aus Sicht der Politik weder Zeit- noch Geldersparnis. Wochenmarkt, Kaufmannschaft und Gastronomen hatten als Marktplatzinitiative seit Sommer mit Expertenrat aus der Schweiz fürs Abschleifen geworben (wir berichteten).

CDU zieht Prüfauftrag zurück – Markt soll zukunftsfähig sein

„Wir wollen, dass der Marktplatz nach der Sanierung zukunftsfähig ist und bleibt für die nächsten Jahrzehnte. Da reicht uns ein ‚es hielt früher auch‘ nicht aus“, begründete Marcel Kriwet für seine Fraktion den Rückzug des CDU-Antrags, nachdem Verwaltung Fakten für die Abschleifmethode prüfen sollte. Der Vortrag des Ingenieurs Gödecke sowie das Gutachten aus 2017 haben zur Überzeugung geführt, dass der Untergrund für künftige Belastungen nicht genüge, so Kriwet. Gleichwohl sei die Unzufriedenheit über den bisher beschlossenen Stein nicht an ihnen vorübergegangen, weshalb er nach Absprache mit den Grünen für beide Fraktionen den Antrag stellte, den Markt im Innenbereich künftig mit dem Granitstein zu pflastern, der auch in der Peterstraße und im Rosengarten verlegt ist. „Mit Blick auf das beschlossene Konzept eines durchgehenden Bandes vom Bahnhof bis zum Rosengarten ist das nur schlüssig“, so Kriwet.

Sanierung bis Ende 2023 ist noch zu halten

Während die FWE weiter am Abschleifen und Brunnen festhielt, votierten die anderen Fraktionen geschlossen für die Steinauswahl analog zu Peterstraße und Rosengarten sowie den geplanten Vollausbau. Heißt: Anstelle eines Brunnens wird es künftig Wasserspiele in der Mitte der Hälfte zwischen Ehrenmal und Brauhaus geben, Bäume und neue Sitzmöbel werden laut Bürgermeister den Platz zusätzlich auflockern. Karen Dyck vom Tiefbau betonte, dass die Innenfläche nicht im Verband wie die Straße gepflastert wird: „Das legt man anders und wir können da auch nochmal über Auflockerungen durch mögliche Bänder beraten.“ Über die Art des Pflasters auch mit Blick auf die „Straße“ vorm Rathaus wird noch zu reden sein. Generell könne aber der Zeitplan für die Marktsanierung bis Ende 2023 gehalten werden, hieß es auf Nachfrage.

CDU wünscht sich auch künftig mehr Transparenz für erfolgreiche Zusammenarbeit mit Verwaltung

Matthias Rachfahl (CDU) warb am Ende für mehr Transparenz und echtes Miteinander beim Bürgermeister: „Wir hätten uns vier Monate sparen können, wäre die Transparenz von Anfang an da gewesen. Ich hoffe, das ist ein Fingerzeig für die Verwaltung.“ Politik gehe verantwortungsvoll mit Beschlüssen um, brauche dafür aber alle Informationen. Gutachten und Vortrag habe es aber erst nach dem Engagement der Initiative gegeben, obwohl der Verwaltung die Fakten bekannt waren.