Marktplatz weiter ein gefährlicher Ort: Zwölf Verdächtige ermittelt

Nach der Messerstecherei zwischen jungen Männern verschiedenster Nationalitäten Mitte Mai erklärte die Polizei den Platz zu einem gefährlichen Ort. Gefährliche Orte sind Bereiche, in denen Polizeibeamte jede Person kontrollieren dürfen – auch ohne konkreten Anfangsverdacht.

Bisher wurden laut Polizeipressesprecher Ulli Fritz Gerlach zwölf männliche Tatverdächtige im Alter von 18 bis 25 Jahren ermittelt. Alle Tatverdächtigen haben einen Migrationshintergrund. Kurden, Araber und Iraker sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Offiziell geben Beteiligte an, dass es sich um die Schlichtung eines Streites, die Rettung der Familienehre gegangen sei, da Frauen aus der Familie eines maßgeblich Beteiligten beleidigt worden seien. „Das ist verboten, das steht im Koran. Das ist das Schlimmste, was man machen kann“, sagte damals eines der Opfer (wir berichteten).

Anlieger des Marktplatzes beobachten hingegen seit längerem Drogenverkäufe, die erst nachgelassen hätten, als die Polizei mehr Präsenz gezeigt habe. Aufgrund notwendiger weiterer Ermittlungen in Sachen Messerstecherei und Drogenszene hat die Polizei den Erlass, mit dem der Markt zu einem gefährlichen Ort erklärt wurde, bereits einmal verlängert.

von Constanze Emde

erstellt am 22.Jun.2017 | 00:58 Uhr