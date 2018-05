Markt-Verlegung: Keine Regelung mehr

Baltic Blues sieht nach Kündigung einer Vereinbarung Stadt in brisanter Lage

von Achim Krauskopf

30. April 2018, 13:56 Uhr

Die Blues-Challenge kann – wie bereits berichtet – durch eine Vereinbarung zwischen dem Verein Baltic Blues als Veranstalter und den Marktbeschickern planmäßig vom 29. Juni bis 1. Juli stattfinden. Die Unzufriedenheit des Vereins mit der Verwaltung der Stadt hält aber an und wird durch eine neue Nachricht geschürt: Zur großen Überraschung habe die Verwaltung mitgeteilt, dass eine Vereinbarung über für Verlegung des Wochenmarktes an insgesamt vier Tagen im Jahr „aufgekündigt“ sei. „Das ist nicht nur für den Verein Baltic Blues von großer Brisanz, sondern vor allem für die Stadt Eutin,“ stellt die Vorsitzende Barbara Bloch fest.

Und weiter: „Da die alte Vereinbarung nach Auskunft der Stadt Eutin aufgekündigt ist und dafür offensichtlich kein Ersatz geschaffen wurde, bestimmt nun der Wochenmarkt, ob und wann der Marktplatz für die Nutzung durch Veranstaltungen, zum Beispiel Stadtfest, zur Verfügung steht. Oder vereinfacht: Die Stadt muss den Wochenmarkt um Erlaubnis fragen, wenn sie über ihre eigenen Flächen verfügen möchte.“

Die Vorgabe der Stadt, eine Verlegung des Wochenmarktes für die Blues Challenge zu vermeiden, hatte – wie ausführlich berichtet – zum Disput zwischen Baltic Blues, Rathaus und Markthändlern geführt. Vor allem die Forderung, dass der Fischhändler Jan Maaß seinen Stand am gewohnten Standort und damit direkt an der Bühne aufstellen soll, wurde zum „Knackpunkt“.

Nach Auskunft von Barbara Bloch Bloch wurde vereinbart, dass Jan Maaß auf seinen Standplatz verzichtet. Der Verein trete im Gegenzug erhebliche Teile der von der Stadt gewährten Ausfallbürgschaft an ihn als Verdienstausfall ab. Allerdings könnte diese Lösung dem Verein weitere empfindliche finanzielle Einbußen bescheren.

Auf Grund eines extremen organisatorischen Zeitdrucks habe der Verein eine Verlegung des Wochenmarktes auf den Berliner Platz favorisiert. Es bestehe seit Jahren eine Vereinbarung zwischen Stadt Eutin (Verwaltung und Politik), Veranstaltern und den Markthändlern, der gemäß für große Veranstaltungen der Markt bis zu vier Mal im Jahr verlegt werde.

Bei einem Gespräch zwischen Verwaltung, Markthändlern und Verein habe die Verwaltung mitgeteilt, dass die Vereinbarung aufgekündigt sei. Der Verein habe die Auffassung vertreten, dass er davon nicht in Kenntnis gesetzt worden sei und deshalb nach den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) die Vereinbarung weiter Bestand habe. Die Verwaltung habe daraufhin erklärt, dass es keine Vereinbarung gebe, sondern nur eine Aktennotiz. Barbara Bloch: „Der Einwand, dass auch mündliche Verträge und Absprachen einem schriftlichen Vertrag und einer Vereinbarung gemäß BGB rechtlich gleichgestellt sind und daher nur mit Kenntnis aller Beteiligten aufgekündigt werden könnten, ignorierte die Verwaltung, was den Verein in Konsequenz dieser Aussagen zu weiteren Zugeständnissen zwang.“

Barbara Bloch rechnet vor, dass die Arbeit der Verwaltung bei den Auflagen für Bluesfest und die Blues-Challenge den Steuerzahler voraussichtlich bis zu 7000 Euro zusätzlich koste. Für den Verein Baltic Blues stelle sich einmal mehr die Frage, wie lange die Parteien dem Handeln der Verwaltung noch zusehen wollten, bevor sie dem Bürgermeister klar machten, dass es so nicht weiter gehen könne.