Gewalt im Zentrum : Markt in Preetz verliert Status „gefährlicher Ort“

Die Polizei will in Preetz weiterhin etwas genauer hinschauen, doch die Lage hat sich entspannt.

von dpa

03. April 2018, 14:38 Uhr

Preetz | Die Polizei behandelt den Marktplatz in Preetz (Kreis Plön) nicht mehr als sogenannten gefährlichen Ort. Diesen Status hatte der Markt seit Mai 2017, weil dort Straftaten einschließlich Gewalt besonders durch Jugendliche und Heranwachsende zugenommen hatten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat sich die Situation mittlerweile deutlich beruhigt. Es seien Straftäter ermittelt worden. Wenn die Polizei einen Ort als gefährlich einstuft, darf sie laut Landesverwaltungsgesetz ohne Anfangsverdacht einer Straftat oder einer konkreten Gefahrenlage vorbeugend Menschen anhalten, sie durchsuchen und Personalien feststellen.

Der Status des gefährlichen Ortes war im Herbst bis zum 26. März des laufenden Jahres verlängert worden. Obwohl er nicht wieder verlängert wurde, will die Polizei in der Preetzer Innenstadt und besonders am Markt weiter Präsenz zeigen. Personenkontrollen seien nunmehr auch noch möglich, wenn der Anfangsverdacht einer Straftat vorliege oder eine konkrete Gefahrenlage gegeben sei, hieß es.

Zuletzt war die Innenstadt von Flensburg nach Auseinandersetzungen und Massenschlägereien von Jugendbanden dem Rechtsbegriff „gefährlicher Ort“ versehen worden.