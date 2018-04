Markt der Möglichkeiten

Besucherzahlen des „1. Eutiner Tourismus-Marktplatzes“ im Eutiner Schloss blieben unter den Erwartungen

von Achim Krauskopf

27. April 2018, 13:34 Uhr

„Ja und Nein“ lautete die Antwort von Tourismus-Chef Per Köster auf die Frage, ob er mit dem „1. Eutiner Tourismus-Marktplatz“ am Donnerstagabend im Rittersaal des Schlosses zufrieden sei: Mit rund 30 Besuchern seien Hoffnungen und Erwartungen enttäuscht worden. Aber das Angebot selbst sei gut gewesen, und die Betreiber der zehn Stände hätten die Veranstaltung genutzt, um sich gegenseitig kennenzulernen. Eine als sehr gelungen empfundene Premiere einer ähnlichen Veranstaltung vor einer Woche in Plön (wir berichteten) hatte die Erwartungen natürlich hoch geschraubt. Aber schlecht war die Stimmung bei den Ausstellern trotz der relativ kleinen Besucherzahl nicht.

Den Markt bildeten zehn Stände, betrieben von Vertretern des Naturparks und der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz, des Eutiner Schlosses, des Ostholstein-Museums, der Eutiner Landesbibliothek, der Eutiner Festspiele, des Festivals Classical Beat und der Tourist-Info Eutin. An jedem Stand konnten sich Interessierte – vor allem Vermieter und Tourismus-Akteure waren die Zielgruppe – über Angebote und Neuigkeiten in der Region informieren und auch mit Informationsmaterial eindecken. Ute und Thorsten Röhrs gehörten zu den Marktplatz-Besuchern. Sie kauften 2008 einen Bauernhof mitten in Groß Meinsdorf, in dessen Gebäuden sie im Lauf der Jahre Ferienwohnungen ausgebaut haben. Die siebte und größte (für bis zu sechs Personen) ist gerade in der Fertigstellung. Das Anwesen heißt Storchenhof, auf dem Dach einer Scheune gibt es seit über 80 Jahren ein jedes Jahr besetztes Storchennest.