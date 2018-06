NDR-Bericht über Hygienemängel : Maritim Seehotel gibt Sterne zurück

Die Hotels in Malente und Timmendorfer Strand sind trotz vier Sternen bei Stichproben negativ aufgefallen.

Timmendorfer Strand | Haare im Bett, verdreckte Heizungsrohre und Keime auf der Toilette: Ein NDR-Bericht über Hygienemängel in Hotels deckte zahlreiche unschöne Details auch aus Anlagen in SH auf. Getestet wurden in dem Bericht das Maritim in Timmendorfer Strand und das Wyndham in Malente. Beide würden mit vier Sternen werben, den angepriesenen Service aber nicht einhalten.

Das Maritim-Hotel hat nach der Sendung seine Sterne zurückgegeben. Das berichten die Lübecker Nachrichten. Robert Cordes, Sachverständiger für Hotel- und Gastronomiegewerbe, führt die Mängel laut NDR darauf zurück, dass viele Hotels ihr Housekeeping outsourcen. „Die Zimmerreinigung wird durch Fremdfirmen erledigt. Es kommen dann Reinigungsfirmen, die Mitarbeiter schicken, die nicht richtig ausgebildet sind, die auch keinen Bezug zu dem Hotel haben.“