Haffkrug : Marita und Michael Dietz neues Aalkönigspaar

Rückblick auf eine erfolgreiche Haffkruger Aalwoche – bereits die 60. Ausgabe.

von Alexander Steenbeck

02. August 2019, 15:44 Uhr

Haffkrug | Gute Stimmung, beste Besucherzahlen und schönstes Wetter ließen die 60. Haffkruger Aalwoche nahezu perfekt erscheinen. Die kostenlosen Fischproben, die Aalteller sowie das Aalfrühstück des Fischereivereins am Samstagmorgen sorgten unter musikalischer Begleitung der Haffkruger Lokalmatadoren „Timmerhorst“ erneut für gute Stimmung und „eine volle Festzelthütte“.

Nach Neptuns Empfang an der Haffkruger Seebrücke ging es zu Beginn der Aalwoche mit einem Umzug zum Festzelt, wo Kristina Warnemünde, Daniela Schrödter, Michael Willert und Bernhard Markmann von Neptun unter lautem Beifall der vielen Besucher in den Stand der Aalritter erhoben wurden.

Bei der abschließenden Aalwochenparty am Sonntag bedankte sich Neptun beim scheidenden Aalkönigspaar Sigrid und Friedrich Kriedemann für ihre Regentschaft im abgelaufenen Festjahr 2018/2019 des Fischereivereins und unter großem Jubel im Festzelt betraten dann Marita und Michael Dietz den Königsthron.

In ihren Grußworten von Landrat Reinhard Sager und Bürgermeister Volker Owerien wurde auf die Wichtigkeit von traditionellen Veranstaltungen, und hier besonders auf die Tradition des nicht einfachen Berufsstandes der Fischerei hingewiesen. Owerien bedankte sich beim Fischereiverein für die Organisation der Veranstaltung sowie beim Festausschussvorsitzenden Jürgen Brede mit einem großen Präsentkorb für seinen unermüdlichen Einsatz für die Aalwoche.

In einer anschließenden sehr berührenden Rede erläuterte Owerien im Anschluss das Leben und Wirken des langjährigen Fischereivereinsvorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Heinzi Brockmann und ernannte ihm zum Gedenken im Beisein des heutigen 1. Vorsitzenden Bodo Willert den Festplatz am Waldweg zum Heinzi-Brockmann-Platz. Aalritterin Sandra Redmann, Landtags- und Europaabgeordnete (SPD), gratulierte dem Fischereiverein in ihrer Rede ebenfalls zum 60. Bestehen und „übergab“ einen Bollerwagen mit 60 verschiedenen Biersorten und einer Flasche Kümmel für die nächsten Vorstandssitzungen.

Festumzug, viel Musik und dutzende teilnehmende Vereine soll es auch weiterhin geben. Denn nach der Aalwoche ist vor der Aalwoche und somit seien die Vorbereitungen für die 61. Fröhliche Haffkruger Aalwoche bereits mit Hochtouren angelaufen, so die Organisatoren. Als der Termin ist das Wochenende 24. bis 26. Juli 2020 geplant.