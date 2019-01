Herzschmerz in Eutin : Marina Voglers erster Roman

Die Eutiner Journalistin betritt mit ihrem Liebesroman Neuland. Es gibt ihn auch als E-Book bei Amazon.

von oha

14. Januar 2019, 16:06 Uhr

Eutin | Die Liebe zum Schreiben brauche wie jede Liebe eine gute Portion Mut und Abenteuerlust, sagt Marina Vogler. Diesen Mut hatte die Eutinerin anscheinend, denn nun liegt ihr erster Roman vor. Er heißt „Träume und späte Wahrheiten – Liebe in Ostholstein“. Vogler, die hauptamtlich in der Öffentlichkeitsarbeit eines gemeinnützigen Verbandes und seit einigen Jahren journalistisch aktiv ist, hat ihn selbst verlegt.

„Bücher und Geschichten lese ich, seit ich fünf bin, aber dass ich selbst einmal schreibe, hatte ich lange nicht für möglich gehalten“, sagt die 58-Jährige. Sie schreibe eigentlich schon immer. Für den Bundesverband der Marfan-Hilfe verfasse sie Pressetexte, Broschüren und Bücher. „Da lag der Fokus aber stets auf dem Fachlichen, auf der Notwendigkeit, über die Erkrankung aufzuklären und sie bekannter zu machen.“

Das fachliche Interesse sei vor einigen Jahren auch der Grund gewesen, einen Autoren-Kurs zu besuchen. „Während ich an meiner Ausdrucksweise in den verschiedenen Textformaten feilte, wurde mir klar, dass mir journalistische Arbeiten und Kurzgeschichten am meisten Spaß machten. Da hat sich eine Tür geöffnet.“

Durch die sei sie hindurchgegangen. Sie wurde freie Mitarbeiterin beim „Ostholsteiner Anzeiger“ und ging als Mitglied der Eutiner Schreibwerkstatt „PoeTicker“ mit ersten kreativen Ideen an die Öffentlichkeit, wie sie sagt. „Es kostet Mut, mit einem Text auch sich selbst zu zeigen, aber die Rückmeldungen helfen enorm, sich weiterzuentwickeln.“

Schließlich setzte sie sich an ihren Liebesroman, dessen Handlung überwiegend in Eutin und der näheren Umgebung spielt. Stets in Mußestunden und an freien Wochenenden entwickelte sie die Geschichte der Mittvierzigerin Lara, deren scheinbar geregeltes Leben von der Vergangenheit eingeholt und über den Haufen geworfen wird. „Zu erleben, wie eine Geschichte entsteht, war für mich ein riesiges Abenteuer. Ich bin da sicher noch am Anfang, aber für mich ist es der Anfang einer faszinierenden Reise“, freut sich Marina Vogler.

Wer von Liebesleid und Liebesglück in Verbindung mit Lokalkolorit lesen möchte, wird bei „Träume und späte Wahrheiten“ auf 220 Seiten fündig. Bezüge zu aktuellem Zeitgeschehen an der Stadtbucht Eutins können (derzeit noch) garantiert werden.

Der Roman ist als Taschenbuch erschienen und in Eutin im regionalen Buchhandel zu bekommen. Als E-Book gibt es den Roman beim Versandhändler Amazon.