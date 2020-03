Stadt Plön : Margrit Winter komplettiert den Seniorenbeirat

Die 82-jährige Tanzlehrerin rückte für Walter Hof in das Gremium nach, der im Januar auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

von Michael Kuhr

04. März 2020, 12:53 Uhr

Plön | Mit Margrit Winter ist der Seniorenbeirat wieder komplett. Die 82-jährige Tanzlehrerin rückte in der Sitzung der Ratsversammlung für Walter Hof in das Gremium nach, der nach den Worten des Bürgermeisters Lars Winter im Januar auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

2018 war der amtierende Seniorenbeirat gewählt worden. Da er aus fünf Personen besteht, aber acht Senioren kandidierten, gab es eine Nachrückliste gemäß der Anzahl der Wählerstimmen. Sie habe nicht gedacht, dass sie so bald nachrücken würde, meinte die politisch interessierte Plönerin, die nach eigenen Worten immer schon in der Ratsversammlung als Zuhörerin dabei war. Ein bestimmtes Thema, das sie gern einbringen würde, habe sie derzeit noch nicht, aber da werde sicherlich etwas kommen.

Hans Rost, Mitglied des Seniorenbeirates, der wie Vorsitzende Barbara König und Renate Hähnel-Gloe zur Sitzung gekommen war, nutzte die Einwohnerfragestunde, um sich nach dem Fortschritt des barrierefreien Pflasters auf dem Markt zu erkundigen. Er sei guter Dinge, dass der Start zum behindertengerechten Ausbau im ersten Quartal erfolge. „Wir beginnen damit, aber noch nicht mit den Baumaßnahmen, das heißt nicht, dass dann schon der Bagger anrollt“, antwortete Lars Winter mit Verweis auf die Planungen. „Wenn wir soweit sind, holen wir den Seniorenbeirat, den Kinder- und Jugendbeirat und Ute Wacks, die Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderungen dazu, damit sie ihre Vorstellungen formulieren.“

In anderer Sache kündigte der Bürgermeister für Sonntag, 8. März, begleitend zum Frühjahrs-Jahrmarkt einen verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr außerhalb der Bäderregelung an. Ab 15. März dürften Geschäfte dann wieder gemäß der Bäderverordnung ohne Antrag an Sonntagen von 12 bis 18 Uhr öffnen.