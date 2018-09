Marco Pajonk schießt in Heide drei Tore

von Harald Klipp

Strand 08 hat seine Tabellenführung in der Oberliga mit einem 4:2(1:2)-Sieg beim Heider SV verteidigt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehten die Timmendorfer im zweiten Durchgang auf und entführten verdient die drei Punkte aus Dithmarschen. „Das war ein spannendes und ansehnliches Spiel“, sagte der Timmendorfer Trainer Frank Salomon.

Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch mit offenem Visier. Strand hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Heide war mit seinen schnellen Vorstößen stets gefährlich. In der 16. Minute gingen die Gastgeber durch Tobias Hass in Führung. Die Timmendorfer erhöhten anschließend den Druck und glichen durch Marco Pajonk aus (28.). Kurz vor dem Pausenpfiff führten die Heider einen Freistoß aus der eigenen Hälfte lang aus, der Ball kam zu Hass, der mit seinem zweiten Treffer zur 2:1-Halbzeitführung für Heide traf.

Im zweiten Durchgang wurden die Timmendorfer immer dominanter und suchten geduldig ihre Chancen. In der 56. Minute traf Abdullah Rashed mit einem Traumtor genau in den Torwinkel zum 2:2-Ausgleich. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Sowohl in der 82. als auch der 88. Minute war Pajonk zur Stelle und machte den 4:2-Sieg perfekt.

„Wir mussten auf einige Stammspieler verzichten, haben die Ausfälle aber gut kompensiert. Unser Sieg ist verdient, aber wir mussten uns ganz schön strecken“, sagte Salomon, der neben dem dreifachen Torschützen Pajonk vor allem Rashed eine ganz starke Leistung bescheinigte.