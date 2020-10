64-Jähriger knapp dem Gefängnis entgangen : Mann kassierte zu Unrecht 23.380 Euro vom Jobcenter in Plön

Verhandlung vor dem Amtsgericht in Plön: Finanzamt und Jobcenter zu belügen kommt teuer.

von Michael Kuhr

07. Oktober 2020, 14:16 Uhr

Plön | Das ist für den Angeklagten mehr als dumm gelaufen. Hätte er doch nur etwas gesagt, statt gegenüber dem Finanzamt und dem Jobcenter zu schweigen. Auf der einen Seite hat ihm das schon eine Verurteilung wegen falscher Angaben gegenüber dem Finanzamt vor dem Amtsgericht Kiel eingebracht. Und nun auch noch ein Prozess wegen falscher - konkreter nicht gemachter – Angaben gegenüber dem Jobcenter des Kreises Plön.

Angeklagt war der heute 64-Jährige aus einem Dorf bei Plön, weil er zwischen 2011 und 2015 insgesamt fünf Mal Hilfen beim Jobcenter Plön beantragt, entsprechend Unterstützung bezogen und dabei eigene Einkünfte verschwiegen haben soll. Letztlich beliefen sich diese laut Jobcenter auf immerhin 23.380 Euro.

Angefangen hat alles damit, dass das Jobcenter Lütjenburg dem Angeklagten vor Jahren eine Ausbildung ermöglicht und ihm auch die Erstausstattung für seine Tätigkeit bezahlt hatte. Danach konnte er eben als Selbständiger tätig werden und arbeiten. Soweit so gut. Nur dummerweise arbeitete er für Arbeitgeber, Firmen, die ihn trotz offizieller Rechnungen nicht oder nur teilweise bezahlten. Nur – das teilte er nie dem Finanzamt mit. Nach dem Motto, ich habe ja kein Geld bekommen, also kann ich der Steuerbehörde ja auch nichts melden. Herauskam da eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Ein Strafbefehl in Höhe von 2800 Euro durch das Amtsgericht Kiel.

Und weil von der Seite ja kein Geld floss, beantragte der Angeklagte eben wieder Hilfe beim Jobcenter und kassierte dort. Eben auch zu Unrecht, weil er seine Nebentätigkeit nicht anmeldete. „Das Jobcenter hat nie einen Einkommensnachweis verlangt“, so der Angeklagte. Einmal hätte er vier Monate gearbeitet aber von seinem Arbeitgeber kein Geld bekommen. Zwei Titel habe er gegen ihn, doch Geld kann er keines erwarten. Der andere ist schlicht pleite. So wenig wie er sich um das Finanzamt kümmerte, kümmerte er sich auch um das Jobcenter. Denn auch dort hätte er seine Einnahmen und auch Verluste melden müssen wie seine Tätigkeit. Betrug mit falschen Angaben nennt das die Staatsanwaltschaft. „Ich hätte es sagen müssen, das ist mir heute klar“, sagt der Angeklagte.

Dumm nur, dass das vom Richter in der Verahndlung vor dem Amtsgericht zitierte Bundeszentralregister schon 15 solcher Einträge aufweist. Weil aber bei dem Angeklagten, der heute von 952 Euro plus 204 Euro Kindergeld lebt, nicht zu holen ist und auch sein Auto schon kassiert wurde, setzten sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Rahmen der Verhandlung mal gemeinsam zusammen.

Herausgekommen ist dann eine Verurteilung wegen Betruges in fünf Fällen mit einer Haftstrafe von vier Monaten, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Das zu unrecht bezogene Geld von der Arbeitsagentur wird eingezogen. Zusätzlich muss der Angeklagte nun noch 100 Stunden gemeinnützige Arbeit unter der Aufsicht eines Bewährungshelfers ableisten. „Das ist haarscharf, das ist wirklich an der Grenze“, so der Richter in seiner Begründung. Mit anderen Worten, die Gefängnistür ist schon so weit geöffnet, dass er die Zelle beim nächsten Mal bequem betreten kann.