Mann belästigte Frauen in Eutin

von Alexander Steenbeck

19. Oktober 2018, 14:51 Uhr

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Stadtgebiet junge Frauen belästigt haben soll. Am vergangenen Mittwoch kam es zu verschiedenen Einsätzen im Zusammenhang mit einer mittlerweile ermittelten Person. Unter anderem erhärtete sich aufgrund der Auswertung von Videoaufzeichnung, dass er insbesondere eine junge Frau im öffentlich zugänglichen Bereich eines Geldinstitutes in der Straße „Am Rosengarten“ sexuell belästigt hat. „Es kam um 19.26 Uhr zu einer Situation, in der die mittlerweile ermittelte Person sich einer Gruppe dreier jüngerer Frauen genähert hat“, sagte ein Polizeisprecher gestern. Die Beamten suchen nun nach einer jungen Frau, die einen gelblichen Rucksack auf dem Rücken trug. Die Ermittler des Polizeireviers in Eutin bitten diese, sich unter 04521/8010 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.