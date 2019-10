Pelzerhaken : Manege frei am Strand für Nachwuchsartisten

Kinder und Jugendliche werden nach einem Zirkus-Workshop zu Artisten in der Manege.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

10. Oktober 2019, 13:06 Uhr

Pelzerhaken | Das Zirkusfestival „Strandtastico“ ist vom 13. bis 19. Oktober in Pelzuerhaken zu Gast. Statt Schulbankdrücken steht hier in den Herbstferien für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren Jonglage, Luftartistik, Akrobatik, Seiltanz und jede Menge Spaß auf dem Programm.

Unter dem Motto: zuschauen, mitmachen und selbst Star in der Manege sein, bietet das Zirkusfestival den Rahmen für spannende Herbstferien. Alles, nur nicht Langeweile verspricht der fünftägige Strandtastico-Zirkusworkshop, der als Herbstferienprogramm angeboten wird. Hierbei werden die jungen Nachwuchsartisten Teil einer bunten Zirkuswelt und wachsen mit den anderen Zirkus-Kindern zu einem eingeschworenen Team zusammen.

Das gemeinsame Training schweißt zusammen und am Ende führen die jungen Artisten die erlernten Kunststücke vor einem begeisterten Publikum auf. Unsicherheit überwinden, sich mutig was trauen, neue Talente entdecken und sich am Ende stark fühlen und stolz auf sich sein ist die Mischung, die „Strandtastico“ zu viel mehr werden lässt, als nur irgendeine Ferienbeschäftigung.

Beim Fünf-Tage Zirkusworkshop stehen drei Disziplinen zur Auswahl: Jonglage & Balance, Luftartistik und Akrobatik & Seiltanz. Kinder und Jugendliche, die an dem mehrtägigen Zirkusworkshop teilnehmen möchten, wählen im Vorwege bei der Anmeldung unter www.luebecker-bucht-ostsee.de/zirkusfestival ihre Wunschdisziplin aus und ebenso, ob sie am Vormittag oder am Nachmittag trainieren möchten. Dann heißt es von Montag, 14. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober, rein in die Manege und Spot an. Unter fachkundiger Anleitung versierter Zirkustrainer wird ausprobiert und geprobt, die Gruppe wächst zusammen, man hilft sich und hat unter Gleichaltrigen jede Menge Spaß. Das tägliche, zweistündige Training findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr oder wahlweise von 15 Uhr bis 17 Uhr statt. Am Freitag ist dann ein besonders aufregender Tag: bei der Abschlussgala um 15 Uhr zeigen die Nachwuchsartisten unter dem tosenden Applaus vor Familie und Freunden, was sie gelernt haben und scheinen mit stolzgeschwellter Brust ein paar Zentimeter gewachsen zu sein.