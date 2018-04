Manche Autofahrer ohne Rücksicht auf Müllsammler

von shz.de

08. April 2018, 13:29 Uhr

Einige hundert Bürger aus den Gemeinden Schönwalde und Kasseedorf holten Sonnabend die Aktion „Saubere Landschaft“ nach, die wegen Sturms und Schnees am 17. März abgesagt worden war. Wie in den vergangenen Jahren klaubten überwiegend Alkoholflaschen und Verpackungsmüll eines Schnellrestaurants von Wegrändern und aus Wäldern. Allein 70 Sammler aus Bergfeld, Stendorf, Freudenholm und Sagau machten sich vom dortigen Feuerwehrhaus in sechs Teams auf den Weg.

Ihre Aktion wurde nicht nur mit Sonnenschein und anerkennenden Gesten Vorbeifahrender belohnt. Nach gut einer Stunde Arbeit erwarteten die Müllsammler eine heiße Erbsensuppe und ein Eis.

Das Handgeld von drei Euro warfen viele zur Freude des 1. Vorsitzenden Mirko Strunge spontan die die Spendenbox für die Jugendarbeit des TSV Sagau.

Für Unverständnis der Teilnehmer sorgte das Verhalten mancher Autofahrer. Sie reduzierten trotz erkennbarer Personen am Straßenrand und auch bei Absicherung durch Feuerwehrfahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht nicht das Tempo. Nach Straßenverkehrsordnung ein gebotenes Verhalten bei einer erkennbaren Gefahrenstelle. Für Kopfschütteln sorgte auch ein anderer Fund. Unter einem alten Karton war ein offenbar erst vor kurzem verendete Meerschweinchen abgelegt worden, eine unverständliche „Beerdigung“ des kleinen Nagers. Die sprichwörtlichen „sieben Jahre Pech“ wünschten die Sammler dem Unbekannten, der einen zerbrochenen Spiegel im Wald entsorgt hatte. Seine Hinterlassenschaft hätte bei starker Sonnnenstrahlung auch einen Waldbrand auslösen können.