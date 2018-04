Malte Villbrandt trifft in Altenkrempe doppelt

von Harald Klipp

26. April 2018, 16:20 Uhr

Die SG Sarau/Bosau hat die Spitzenposition in der Fußball-Kreisliga Ost am Mittwochabend in einem Nachholspiel mit 2:0 (2:0) Toren beim BC Germania Altenkrempe verteidigt. Auf tiefem Boden taten sich beide Teams schwer.

Die SG Sarau/Bosau konnte auf dem engen Platz die spielerischen Möglichkeiten nicht gewohnt entfalten, während die Gastgeber sich auf die Defensive konzentrierten. Malte Villbrandt sorgte für die Entscheidung. Nach Vorarbeit über die rechte Seite von Hans Reimers erzielte Villbrandt das 1:0 (27.). In der 40. Minute lieferte Sascha Meyer über rechts die Vorlage zum 2:0 durch Villbrandt. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste einige Chancen liegen. Aber auch Altenkrempe nutzte die Möglichkeiten nicht.

„Wir haben verdient gewonnen, auch wenn es ein glanzloser Sieg war. Wir hätten es nicht so spannend machen müssen. Was uns sehr wichtig ist, dass wir – nun, da die Tabelle begradigt ist – acht Punkte Vorsprung auf Gremersdorf haben. Dennoch können wir uns nicht ausruhen, die nächsten drei Spiele erwarten uns starke Gegner“, sagte der Sarauer Trainer Jürgen Oelbeck nach dem Schlusspfiff.