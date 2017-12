Malte Tech ist sicher: Sana-Klinik kann saniert werden

von Achim Krauskopf

erstellt am 06.Dez.2017 | 13:03 Uhr

Wird eine Sanierung des ständig von Wasserschäden heimgesuchten Krankenhauses in Eutin so teuer, dass sie sich nicht lohnt? Das ist aktuell eine zentrale Frage bei der Diskussion über die Sana-Klinik in Eutin.

Eine belastbare Untersuchung über Ausmaß der Schäden und der Aufwand ihrer Beseitigung gebe es noch nicht, sagte gestern Sana-

Sprecher Michael Hesse auf OHA-Anfrage. Die Geschäftsführung hatte bekanntlich trotzdem schon die Absicht bekundet, lieber einen Neubau zu verfolgen, statt über viele Jahre hinweg die Patienten und das Personal mit Lärm und Staub von Bauarbeiten zu belasten.

Unabhängig von einer gutachterlichen Bestandsaufnahme stehe fest, dass die Klinik immer wieder unter den Folgen von Rohrlecks zu kämpfen hatte, sagte Hesse. „Es gab zum Beispiel im dritten Obergeschoss ein Heizungsrohr, dass unfachmännisch kalt gebogen und einbetoniert worden war. Daraus ist über Jahre hin-weg tröpfchenweise Wasser in Decke und Wände gelangt, bevor das entdeckt wurde.“

Schäden seien stets repariert worden, auch größere wie zum Beispiel in der Wochenstation, die mit Hilfe einer Containerlösung zeitweise umgezogen war. Und erst im vergangen Jahr habe der Austausch aller Trinkwasserleitungen begonnen. Vom jüngsten Wasserschaden ist bekannlich die Kinderklinik betroffen, die neue Räume bezogen hat.

Malte Tech, Stadtvertreter und Kreistagsabgeordneter der Freien Wähler aus Eutin, hat Dienstag im Kreistag dargelegt, dass nach seiner Überzeugung die Wasserschäden mit den Bögen in Zirkulationsleitungen zusammen hingen. Die seien allgemein bei 95 Prozent aller Wasserschäden der Grund. Dabei erwiesen sich die 90-Grad-Bögen als Schwachpunkte. „Solche Leitungen werden dann dünn wie Papier und es zeigen sich zuerst kleine Löcher, aus dem Wasser heraustropft, die dann kurzfristig immer größer werden.“

Durch Fußleisten, PVC-Boden und Latexanstrich an den Wänden bleibe die Feuchtigkeit meistens lange unentdeckt. Tech empfiehlt, neue Ringleitungen aus flexiblen Kunststoffrohren zu verlegen, die könnten gut gedämmt in Kabelkanälen verlegt werden.

Tech weiter: „Leider ist mir das Ausmaß des Schadens nicht bekannt, so dass ich zu den Kosten der Sanierung keine Aussagen machen kann. Sie werden aber gewaltig unter den Summen liegen, wie ich sie in der Zeitung gelesen habe.“ Für ihn sei nicht zu erkennen, warum das Gebäude nicht saniert werden könne.