Nachruf : Malenter Sportwelt trauert um Reinhard Treder

Der Hand- und Fußballer aus Malkwitz bleibt als fairer Sportsmann, engagierter Funktionär und hilfsbereiter Mensch in Erinnerung.

06. Januar 2021, 14:16 Uhr

Malkwitz | Die Sportler aus der Gemeinde Malente trauern um Reinhard Treder. Der auch noch nach seiner aktiven Karriere besonders engagierte Hand- und Fußballer verstarb am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 80 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.

„ganz besonderer Wurf“

Als Großfeld-Handballer in Malkwitz fing Reinhard Treder an, den Sport für sich zu entdecken. Auf dem Feld und später in der Sporthalle war er für seine außergewöhnliche Fitness und Schnelligkeit bekannt. Als Rechtsaußen habe er über „einen ganz besonderen Wurf“ verfügt, der ihn schwer ausrechenbar gemacht habe, erinnert sich sein ehemaliger Mitspieler Jochen Degner. „Beeindruckend war auch seine Fairness. Er hatte sich immer unter Kontrolle und konnte auch nach einem verlorenen Spiel mit dem Gegner ein Bier trinken“, berichtet Degner, der ebenso Treders Geselligkeit zu schätze.

Fast an jedem Spieltag im Einsatz

Noch während seiner aktiven Karriere übernahm Treder Funktionen im Hintergrund des Spielbetriebs und förderte so den Handball vor Ort. Als Passwart kannte er jeden Spieler beim Namen. Über das Engagement als Betreuer der 1. Handballherren des TSV Dörfergemeinschaft Holsteinische Schweiz (TSV DG) und als Trainer verschiedener Mannschaften war er bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden vor einigen Jahren als Spielaufsicht im Einsatz. So verfolgte „Reini“, wie ihn seine Vereinskollegen nannten, das Punktspielgeschehen der Malenter Handballer noch lange nach seiner aktiven Karriere am Kampfrichtertisch direkt am Spielfeldrand – und das an nahezu jedem Spieltag. „Dieses hohe Engagement war ihm möglich, da er die volle Rückendeckung seiner Familie hatte“, weiß Jochen Degner.

Zahlreiche Auszeichnungen

Treders Verdienste wurde vielfach gewürdigt, so war er Ehrenvorstandsmitglied der Handballspielgemeinschaft (HSG) Holsteinische Schweiz, Ehrenspartenleiter beim TSV DG, Ehrenmitglied beim Kreishandballverband Ostholstein. Der TSV Malente verlieh ihm für seine langjährige Aktivität im Vorstand der Altliga-Sportler die Verdienstnadel.

Reini half immer.

Jochen Degner, ehemaliger Mitspieler

Nicht nur als Funktionär habe Reinhard Treder seine Aufgaben akribisch und zuverlässig erfüllt, auch privat sei er sehr hilfsbereit gewesen, erinnert sich Jochen Degner. „Wenn irgendwas war: Reini half immer!“ Reini sei einer der wichtigsten Leute im Verein gewesen, betont TSV-DG-Vorsitzender Christian Harms.