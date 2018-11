Malenter Radsportler holen drei Medaillen

Radsportteam Malente sorgt bei norddeutschen Meisterschaften in Neubrandenburg für Furore

von Harald Klipp

28. November 2018, 21:13 Uhr

Der Aufbau einer Jugendmannschaft beim Radsport-Team Malente trägt sichtbare Früchte. Bei den Meisterschaften der Nordverbände von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen stellte der Verein aus der Holsteinischen Schweiz den erfolgreichsten Nachwuchs aller schleswig-holsteinischen Radsportvereine. Alle drei Starter des Radsport-Team Malente kamen mit Medaillen aus Neubrandenburg zurück.

Dabei betreiben Liv Jensen und Falk Fricke-Kranz erst seit wenigen Monaten Radsport. Doch zeigten sie im Training und auch in den ersten Hobbyrennen so gute Leistungen, dass die Vereinsführung noch die notwendigen Lizenzen für die Meisterschaften beantragte. Dass die Nominierung gerechtfertigt war, konnten Liv Jensen im U15-Schülerinnen-Rennen und Falk Fricke-Kranz im U13-Schüler-Rennen beweisen. „Liv Jensen wurde Zweite, wobei sie einige mit den Mädchen gestartete Jungen hinter sich ließ und Falk Fricke-Kranz wurde Vierter“, sagt der Vereinsvorsitzende Ulrich Buchen. Mit diesen Platzierungen errang Liv Jensen den Titel der Landesbesten aus Schleswig-Holstein und Falk Fricke-Kranz errang mit dem vierten Gesamtplatz zugleich die Silbermedaille auf der Landesebene.

Doch auch die Goldmedaille im U13-Rennen blieb in den Reihen des RST Malente. László Bjarne Broda wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Er setzte sich schnell auf einer zunächst zu absolvierenden Laufstrecke ab, schwang sich mit etwa 20 Sekunden Vorsprung auf sein Querfeldein-Rad und baute seinen Vorsprung auf der anschließenden Radstrecke weiter aus. Neben den jungen Malentern sorgte auch der Ostholsteiner Radsportler Gerald Heiß vom PSV Eutin für ein hervorragendes Resultat. Im Rennen der über 60-jährigen Radsportler musste er sich nur dem Deutschen Meister Karl-Heinz Jürß aus Rostock geschlagen geben. Mit der Silbermedaille für die Nordmeisterschaften wurde Heiß auch als Landesbester mit der Goldmedaille des Radsportverbands Schleswig-Holstein ausgezeichnet.

Auch der Sonnabend stand im Dirt-Bike-Park von Neubrandenburg ganz im Zeichen der Crossfahrer. Da die Regularien des mecklenburgischen Radsportverbands jedoch keine Cyclocross-Rennen für die U13-Sportler vorsehen, wurde für die jungen Sportlerinnen und Sportler eine offene Meisterschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Crosslauf angesetzt. Knapp 30 Läuferinnen und Läufer in den Altersklassen U13 und U11 standen am gemeinsamen Start. Mit einer beeindruckenden Vorstellung gewann László Broda den Lauf auf sehr hügeligem Gelände mit einer Zeit von 11:46 Minuten und einem Vorsprung von 1:20 Minuten vor Richard Griewald aus Bremen. Liv Jensen startete in der U15-Klasse mit dem Rad und wurde auch hier nach einer starken Leistung Zweite unter den Schülerinnen. Auch Gerald Heiß zeigte sein Können und wurde Zweiter hinter Manfred Bartsch aus Büdelsdorf.

Das Radsport-Team Malente hofft nach dem erfolgreichen Wochenende auf Zuwachs in den Nachwuchsklassen. „In der Radsport-Szene macht der Verein mit seinen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern schon auf sich aufmerksam. Es wäre schön, wenn sich durch die Erfolge auch Jugendliche in der Region vom Radsport inspirieren ließen und mit uns ein Probetraining absolvieren würden“, hofft Ulrich Buchen.