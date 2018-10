Malenter Kampfgeist wird gegen Dersau nicht belohnt

von Harald Klipp

In der Fußball-Verbandsliga Ost unterlag der TSV Malente gegen den ASV Dersau mit 0:1(0:1) und zementierte damit den letzten Tabellenplatz. Während die Gäste die erste Halbzeit dominierten, bestimmte Malente den zweiten Durchgang. Der Ausgleich lag mehrfach in der Luft, wollte aber nicht gelingen.

Die Gastgeber liefen wieder einmal mit ihrem letzten Aufgebot auf. Sie agierten zunächst sehr defensiv. Immer wieder wurde der Ball hinten herum gespielt, wobei Torwart Rene Hohenstein sehr oft einbezogen wurde. Allerdings gaben die Malenter in der ersten Halbzeit nicht einen Schuss auf das gegnerische Tor ab. Dersau hatte deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteile, wusste diesen Vorteil aber nur selten zu nutzen. Der entscheidende Treffer in der 17. Minute entsprang einem Malenter Abspielfehler in der eigenen Hälfte. Moritz Kleemann schaltete schnell und passte auf Philip Popall, der aus kurzer Distanz nur einzuschieben brauchte. In der Schlussphase des ersten Durchganges verhinderte Hohenstein mehrfach einen höheren Rückstand.

In der zweiten Halbzeit fand Malente besser ins Spiel. Die Gastgeber kämpften und erspielten sich vor allem zwischen der 60. und 75. Minute gute Chancen zum Ausgleich. In der vorletzten Minute musste Lars Kurr nach einer Ampelkarte wegen wiederholten Meckerns vorzeitig unter die Dusche.

„Die Einstellung stimmte, die Spieler haben den Kampf angenommen, sich aber leider nicht belohnt“, meinte TSV-Sprecher Björn Kurr.