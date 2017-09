Malenter Hessen erobern New York

vergrößern 1 von 4 1 von 4







von Claudia Resthöft

erstellt am 18.Sep.2017 | 00:46 Uhr

Dass einmal die New Yorker Fifth Avenue extra für sie gesperrt wird, das hatten sich die meisten Mitglieder des Malenter Spielmannszuges auch nie träumen lassen. Gut, es war nicht die ganze Fifth Avenue und die Sperrung galt auch nicht den Malentern allein, aber das sind Nebensächlichkeiten. Die Hauptsache ist, dass die Musiker bei der Steubenparade einen tollen Auftritt hinlegten und auch das amerikanische Publikum eroberten. Eine persönliches kleines Platzkonzert bekamen nach Ende der Parade aber nur die Mitglieder der Preetzer Schützengilde, die ebenfalls eine Abordnung nach New York geschickt hatte.

Ach ja, das amerikanische Publikum. Das säumte überraschend zahlreich die Strecke entlang des Central Parks und hatte sich oft passend zur deutsche-amerikanischen Parade angezogen. Allerdings scheint „deutsch“ hier gleichbedeutend mit „Dirndl“ zu sein. Jedenfalls trugen beinahe alle Mitglieder der zahlreichen amerikanischen Vereine, die sich der deutschen Tradition widmen, Dirndl oder Lederhosen. Ich fürchte allerdings, dass die Auftritte der meisten anderen aus Deutschland angereisten Gruppen an diesem Glauben nichts ändern werden. Deren Repertoire bestand schließlich meist aus Blasmusik und Märschen. Wenn es nach den Amerikanern geht, gehört Malente übrigens auch zu Süddeutschland. Bei der Vorstellung für das Publikum beschrieb die Dame Malente jedenfalls als in der Nähe von Frankfurt liegend.

Unter den vielen Abordnungen war auch eine der New Yorker Feuerwehr. Es war bewegend zu erleben, wie das Publikum klatschte, als die Männer vorbeikamen. Besonders, da wir am Vortrag das One World Trade Center besucht hatten, das Gebäude, das an der Stelle der früheren Zwillingstürme steht.

Viele der am Straßenrand stehenden Amerikaner haben deutsche Wurzeln. Wie Nancy, deren Mutter Deutsche war. Da deren schwäbischer Dialekt aber zu stark war, hat Nancy nie deutsch gelernt.

Für die deutschen Traditionen und Einflüsse hatte sich vormittags beim Gottesdienst in der St. Patricks Cathedral schon der New Yorker Erzbischof Kardinal Timothy Dolan bedankt. Dafür und für das deutsche Essen und Trinken. Sprach er und klopfte sich dabei auf seinen recht ansehnlichen Bauch.

Einen ansehnlichen Bauch hat unser Guide Dieter nicht, dafür aber ein Lieblingswort: „Schlawiner“. Gerne genutzt für Männer, die das System austricksen. Und während wir bei 27 Grad und strahlender Sonne schwitzen (nicht, dass wir jemanden neidisch machen wollen), zog Dieter sich eine Jacke über. Man merkt halt, dass er noch nie in Deutschland ge- und keinen unserer Sommer erlebt hat.