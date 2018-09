Malente : Malenter gehören zu den Besten

Die Freiwillige Feuerwehr Malente ist landesweit die fünfte Wehr, die sich der anspruchsvollen Prüfung „Roter Hahn Fünf plus“ stellte

von shz.de

23. September 2018, 12:23 Uhr

Zwei Jahre Vorbereitung haben sich gelohnt: Mit Bravour holte die Malenter Ortsfeuerwehr ein „Gut bestanden“ in der Leistungsbewertung „Roter Hahn Sonderstufe fünf plus“. Unter den fachmännischen Augen der Prüfer unter Leitung von Landesfachwart Hans Günter Wichelmann aus Honigsee (Kreis Plön) und seiner vier Kollegen sowie der Ausbilder Michael Ziemann (Bosau) und Thomas Gundel (Oldenburg) absolvierten die Aktiven die Übungen Schachtrettung (Leitung Katja Weichert), Selbstrettung (René Becker), Technische Hilfeleistung (Nils Lenkewitz) und Brandschutz (Martin Guttchen).

Sie wurden in der Theorie geprüft, fertigten Stiche und Knoten, beantworteten Fragen und gaben Unterrichtsinhalte wieder. Dazu zählte auch der Unterricht „Brandrauch“ der Kinderfeuerwehr. „Ich bin sehr zufrieden. Das war eine tolle Leistung, über den ganzen Tag gesehen“, zog Ortswehrführer Martin Guttchen am Abend stolz Bilanz.

Die Jugendwehr zeigte außerhalb der Wertung einen Löschangriff. „Es ist eine unwahrscheinlich gute Jugendarbeit, die hier geleistet wird, die motiviert die Kleinen“, lobte Wichelmann. Die Malenter war die fünfte Wehr landesweit, die sich der Prüfung „Fünf plus“ stellte. In Ostholstein habe sie bisher nur Offendorf abgelegt. Bei der Sonderstufe werde laut Gundel das Gleiche wie bei Stufe 5 geprüft mit zusätzlich Erster Hilfe, Tiefenrettung aus einem Schacht und einer Rettung über eine Drehleiter (Stufe 5: Rettung über tragbare Leiter).

„Das hat ausbildungstechnisch einen sehr hohen Anspruch auf hohem Niveau“, erklärte Ziemann. 738 Punkte seien erreichbar, 582 erforderlich, um zu bestehen, erläuterte Wichelmann. Geprüft werde in 25 Kriterien. Die Punktzahl nenne man abschließend nicht, nur, ob die Wehr bestanden, gut oder sehr gut bestanden habe. Die Drehleiterübung absolvierten die Aktiven an der Malenter Grundschule. Guttchen hatte den Prüfern vorab drei Orte zur Auswahl genannt (Grundschule, Landesfinanzschule, Vereinsheim des Schützenvereins). Welcher es sein würde, erfuhren die Aktiven erst kurz vor dem Start. Der Tag ging mit einer Fahrzeugübergabe zu Ende. Bürgermeisterin Tanja Rönck überreichte der Ortswehr einen symbolischen Schlüssel mit dem Kennzeichen OH-FM 170. Nach Kreuzfeld (Schlauchfahrzeug) und Benz (ausgerüstet für technische Hilfeleistung) war das Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-S für Malente das dritte Fahrzeug in Folge, das in diesem Jahr übergeben wurde. Es ersetzt das alte Fahrzeug von 1985 und ist mit 1000 Metern Schlauch ausgestattet, um Wasser von weiter entfernten Wasserstellen holen zu können. Laut Rönck habe die Gemeinde für alle drei Fahrzeuge 540 000 Euro bereitgestellt. Die Summe verkleinert sich durch Zuschüsse. Wie hoch die sein werden, sei noch unklar.