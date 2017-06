Malente wird Mitglied bei Rad.SH

Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Planungsausschuss für eine Mitgliedschaft der Gemeinde Malente in der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Rad.SH ausgesprochen. „Davon verspreche ich mir ein Netzwerk, das uns in die Lage versetzt, bei der Radwegeplanung anders zu arbeiten“, erläuterte Bürgermeisterin Tanja Rönck. Die Gemeinde könne so etwa einen besseren Einblick in Förderrichtlinien erhalten oder Problemlösungen anderer Kommunen übernehmen. Dafür seien die jährlich 1000 Euro Mitgliedsbeitrag gut angelegt.

Während Volker Wandhoff (CDU) das Vorhaben als „gute Idee“ bezeichnete, zeigte sich Jürgen Redepenning, Ausschussvorsitzender und Chef der gemeinsamen Fraktion von SPD und Grünen, skeptisch. „Was haben wir davon?“, fragte er und bezweifelte einen unmittelbaren Nutzen. Rönck verwies auf den sich abzeichnenden Einstieg Malentes in das Städtbauförderungsprogramm. Dieser sei auch erst durch Projekte, wie das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept und die Teilnahme am Pilotprojekt „Exwost“, ermöglicht worden. Außerdem könne man wieder aussteigen, wenn sich die Mitgliedschaft nicht bewähre. Daraufhin lenkte Redepenning ein: „Wenn Sie bereit sind, nach drei Jahren nein zu sagen, bin ich bereit mich zu enthalten.“

Der Verein Rad.SH wurde am 28. März gegründet. Gründungsmitglieder sind die Entwicklungsagentur Rendsburg, die Gemeinde Timmendorfer Strand, die Städte Kellinghusen, Kiel, Mölln, Neumünster, Niebüll, Norderstedt und Preetz sowie der Kreis Segeberg. Beigetreten sind die Gemeinden Leck, Henstedt-Ulzburg und Barsbüttel.

von Bernd Schröder

erstellt am 29.Jun.2017 | 16:07 Uhr