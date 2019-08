Ziel ist eine „Mobilitätsdrehscheibe“ : Malente will den Bahnhof kaufen

Der Planungsausschuss befürwortet Aufnahme von Kaufverhandlungen, setzt zugleich aber eine Preisobergrenze fest.

von Bernd Schröder

29. August 2019, 15:31 Uhr

Malente | Die Gemeinde Malente hat die Weichen für einen Kauf des Bahnhofsgebäude gestellt: Hinter geschlossenen Türen sprach sich der Planungsausschuss am Mittwoch dafür aus, Bürgermeisterin Tanja Rönck zu beauftragen, Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer aufzunehmen. Die Entscheidung muss noch von der Gemeindevertretung bestätigt werden.

Mit einem Kauf will die Gemeinde Pläne für eine „Mobilitätsdrehscheibe Malente“ verwirklichen. Für dieses, einschließlich Grundstückskauf, grob auf 5,6 Millionen Euro taxierte Vorhaben könnten – wie berichtet – Fördermittel von mehr als vier Millionen Euro fließen, vor allem von der Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein (NAH.SH), aber auch aus der Städtebauförderung und von der Metropolregion Hamburg.

Ob der Zug aber tatsächlich in Richtung Mobilitätsdrehscheibe rollen wird, muss sich noch zeigen. Denn zugleich gab der Ausschuss der Verwaltungchefin eine Preisobergrenze mit auf den Weg. Der heutige Eigentümer, der Hamburger Geschäftsmann Amer Zamzam, hatte das Bahnhofsgebäude im Juni 2014 für 88.000 Euro ersteigert und seitdem einiges ins Gebäude gesteckt. Der Wert soll inzwischen deutlich höher liegen.

Der Tagesordnungspunkt „Bahnhofskauf“ war in einen öffentlichen und einen nicht öffentlichen Teil geteilt worden. Im öffentlichen Teil warb Tanja Rönck intensiv um die Zustimmung zu Kaufverhandlungen, um die im Rahmen des Zukunftsprozesses „Malente 2030“ entwickelten Pläne für eine Mobilitätsdrehscheibe umzusetzen. „Wenn wir das ernsthaft angehen wollen, ist es wichtig, dass wir uns auf den Weg machen“, mahnte sie.

Tanja Rönck verwies auch auf die Pläne der Bahn, in ein oder zwei Jahren den Bahnsteig in Richtung Kiel barrierefrei umzubauen und dabei auch um ein Drittel zu kürzen. Das sei für die Gemeinde eine sehr gute Gelegenheit, den Bahnhof anzupacken. Die Verwirklichung von Park-and-Ride-Angeboten, Fahrradabstellanlagen, E-Lade-Stationen oder der Bau moderner Bushaltestellen: All das lasse sich nur umsetzen, wenn die Gemeinde die Fläche in die Hand bekomme. In diesem Zusammenhang sei die Bausubstanz des Bahnhofsgebäudes für die Gemeinde zweitrangig. „Mir persönlich ist es nicht so wichtig, ob das Gebäude saniert oder abgerissen wird, sondern es ist wichtig, dass Sie wissen, wir brauchen die Fläche.“

Noch im Juni hatte der Ausschuss Rönck eine Zustimmung zu Kaufverhandlungen verwehrt und mehr Informationen gefordert. Die daraufhin gelieferte Sitzungsvorlage enthielt zwar immer noch kein Nutzungskonzept, stieß im Ausschuss aber auf Wohlwollen. „Ich habe mich gefreut über die Vorlage“, erklärte FDP-Gemeindevertreter Hinnerk Frahm, nicht ohne anzumerken, dass er sich die genannten Zahlen schon früher gewünscht hätte.

Prof. Heiner Monheim, in Malente lebender emeritierter Professor für Angewandte Geographie, Raumentwicklung und Landesplanung an der Universität Trier, wies auf die Optionen hin, die mit der Bahnstrecke Malente-Lütjenburg verbunden seien. Im Verbund mit den Bemühungen um eine Reaktivierung der Strecke Ascheberg-Neumünster könne eine Ost-West-Achse entstehen, die bis nach Heide (Kreis Dithmarschen) führe. In diesem Zusammenhang sei der Kauf des Bahnhofsgrundstücks durch die Gemeinde wichtig, um dort Zugriff auf die Bahnanlagen zu haben. Die Strecke Malente-Lütjenburg sei von der Draisinenbahnen Berlin-Brandenburg gekauft worden und nach wie vor als Bahnstrecke gewidmet. Damit könne sie aus rechtlicher Sicht jederzeit wieder mit Zügen befahren werden.

Ist die Kaufverhandlung erfolgreich, soll die Bürgermeisterin der Selbstverwaltung einen Finanzierungsplan für das Projekt „Mobilitätsdrehscheibe“ vorlegen. Darin sollen auch alle Fördermöglichkeiten enthalten sein.