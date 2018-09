Malente: Wahl wird nicht wiederholt

von Bernd Schröder

26. September 2018, 16:34 Uhr

Die Gemeindewahl in Malente ist gültig und wird auch im Wahlkreis 8 nicht wiederholt. Mit diesem mehrheitlich gefassten Beschluss hat die Malenter Gemeindevertretung gestern Abend einen Einspruch des ehemaligen Gemeindevertreters Hans-Werner Salomon (CDU) gegen die Gültigkeit die Wahl zur Gemeindevertretung am 6. Mai zurückgewiesen. Salomon kündigte anschließend umgehend juristische Schritte an. Er werde vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig gegen den Beschluss klagen. Zugleich erhob er schwere Vorwürfe gegen Bürgermeisterin Tanja Rönck. Im Rathaus herrsche ein „Klima der Angst“, erklärte Salomon. Seite 11